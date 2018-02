Bridgewater Associates ist der größte Hedgefonds der Welt. Sein Gründer Ray Dalio hat mit seinen Strategien über die lange Frist den Markt geschlagen und dabei ein Vermögen von vielen Milliarden US-Dollar angehäuft.



Da sein Investitionsstil im Fachjargon als ?makro?, also ausgerichtet auf die Veränderungen in der Weltwirtschaft, einzustufen ist, ist seine Meinung zu vielen wirtschaftlichen Themen stets gefragt. Jeder neue Schachzug findet viel Beachtung. So hat gerade wieder eine der neuesten Positionen von Bridgewater hohe Wellen geschlagen.



Der Hedgefonds hat zwischenzeitlich eine 22 Milliarden US-Dollar schwere Wette gegen Europas größte Firmen aufgebaut. Ungefähr ein Fünftel ...

