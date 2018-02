SEOUL (IT-Times) - Der US-Autobauer General Motors (GM) wird wegen mangelnder Auslastung eines seiner vier Werke in Südkorea im Mai dieses Jahres schließen - zudem will sich der US-Autohersteller seiner Schulden in Südkorea entledigen. Hierfür soll General Motors (GM) der Regierung in Seoul eine Equity-Beteiligung...

Den vollständigen Artikel lesen ...