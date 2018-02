Mit der GMA Strategie denkt und plant man zehn Jahre in die Zukunft

Mit klarer Zukunftsperspektive hat die Packsize GmbH heute eine neue Entwicklungsplattform und die strategische Architektur für ihre innovativen On Demand Verpackungstechnologie vorgestellt. Im Ergebnis möchte Packsize seinen Kunden durch die Globale u. Modulare Architektur (GMA) immer bessere, umfassendere und skalierbare Verpackungssysteme anbieten.

"Unser großes Ziel ist es, die Produktion von Packsize flexibler zu gestalten, um schneller auf Marktanforderungen zu reagieren. Damit bieten wir unseren Kunden mehr Möglichkeiten, ihr Geschäft mit Verpackungstechnologie auszuweiten", sagte Hanko Kiessner, CEO von Packsize."Die Packsize GMA steht sinnbildlich für unser Bekenntnis zur Partnerschaft und aktiven Zusammenarbeit mit unseren Kunden für ihre Produktions- und Logistiklinien. Materialfluss- und Supply Chain Prozesse erleben eine stetig höhere Veränderungsgeschwindigkeit."

Die Globale u. Modulare Architektur von Packsize wird von fünf Säulen getragen:

Flexibilität

Grundfunktion

Geschwindigkeit

Nachhaltigkeit

Smarter Ansatz

"Flexibilität führt zu Vorteilen in den Wellpappverpackungslinien unserer Kunden sowie zu Einsparungen, die Packsize in zukunftsweisende Technologien reinvestiert", sagte John Alpine, Global Vice President, F&E und Produktentwicklung bei Packsize. "Die gemeinsame Plattformarchitektur bietet nun eine modulare und schnelle Methode für die Maschinenentwicklung."

Dank einfacherer Installation und Wartung werden Kunden so schneller und mit niedrigeren Betriebskosten einsatzbereit sein und weniger Ersatzteile benötigen.

Die Ausrichtung der Plattform auf die Grundfunktionen" kommt durch Verbesserung der grundlegenden Performance zum Ausdruck, was zu höherer Effizienz und besseren Betriebsergebnissen in allen Anlagekonfigurationen führt.

"Geschwindigkeit" bezieht sich auf das hohe Reaktionstempo der GMA-Plattform auf dynamische Marktveränderungen, dies ist inzwischen in allen globalen Fertigungsstandorten von Packsize integriert.

"Neue Branchen werden sich On Demand Packaging mit einer Vielzahl unterschiedlichster Anforderungen zuwenden. Packsize GMA erlaubt uns, darauf agil und deutlich schneller zu reagieren", sagte Alpine.

Im Falle von Packsizes Versprechen von Nachhaltigkeit, Smarter Packaging for a Healthy Planet, geht es um weit mehr als nur um "den Karton" selbst. Dieser Markenanspruch bedient die stetig steigende Nachfrage nach ökologischeren Produkten und Prozessen. Packsize unterstützt seine Partner in ressourcenintensiven Branchen, deren Kunden verantwortungsvolle, aber erprobte Lösungen anbieten zu können. Das Eintreffen einer Bestellung beim Endkunden soll ein positives Erlebnis hervorrufen.

Der "Smarte Ansatz" steht für das Packsize Versprechen, stets mindestens zehn Jahre nach vorn in die Zukunft zu denken, um sich mit Kunden zusammen auf neue Technologien und die vierte industrielle Revolution vorzubereiten.

Die Packsize GMA hinterfragt bisherige Annahmen und verändert Verpackungssysteme sowie ganze Supply Chains beim Kundenper Software-Management, intelligenter Digitalisierung, dem Internet of Things (IoT) und angebundener, praxiserprobter Hardware. Das alles soll die Prozessgeschwindigkeit und Effizienz erhöhen, also wirklichen wirtschaftlichen Mehrwert stiften.

Die Globale Modulare Architektur von Packsize bietet auch die Bühne für Ankündigungen neuer Produkte des Unternehmens, die im Laufe des Jahres 2018 mehrfach bespielt wird. Die neue M-Serie samt Zubehören für das Produktionssegment macht hier schon bald den Anfang. Das neue Packsize-GMA-System steht für eine Entwicklungs- und Technologieplattform für Verpackungslösungen, die nichts unmöglich erscheinen lässt. Das ist führende Ingenieurskunst für Systeme, Software und Lösungen im Bereich On Demand Packaging.

