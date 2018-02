Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire) -



Das Unternehmen rechnet mit dem Abschluss zahlreicher Verträge mit internationalen Top-OEMs im Bereich Flugzeugtriebwerke und plant die Einstellung von mehr als 300 Fertigungsingenieuren und Lieferketten-Fachkräften



QuEST Global, ein führendes Unternehmen für reine Engineering-Dienstleistungen, hat beste Chancen, dieses Jahr einen beträchtlichen Marktanteil im Bereich Flugzeugtriebwerkstechnik zu übernehmen. Das Unternehmen plant den Abschluss zahlreicher Verträge mit führenden Triebwerk (https://www.quest-global.com/industries/aero -engines/)-Erstausrüstern (OEMs) in Nordamerika, Europa und Asien.



QuEST nutzt seine Branchenkenntnisse und seinen starken Talentpool, der zu den kompetentesten und personalstärksten der Branche zählt, und arbeitet mit den meisten der weltweit führenden Triebwerk-OEMs zusammen, z. B. General Electric, Rolls Royce, Safran Aircraft Engines. QuEST unterstützt seine Kunden mit entscheidenden Support-Dienstleistungen, von Design, Entwicklung und Herstellungstechnik bis zur Unterstützung nach Markteinführung der Triebwerke, und trägt zu den hohen Standards in Bezug auf Verlässlichkeit und Sicherheit bei.



Ashok Baweja (https://www.quest-global.com/corporate/leadership-go vernance/executive-leadership/ashok-baweja/), Vice President von QuEST Aero Defence Offsets, ein Veteran der Branche, meint hierzu: "Die Luftfahrt-Branche verzeichnet ein noch nie da gewesenes Wachstum der globalen Nachfrage. Triebwerkshersteller beschleunigen daher gleichzeitig ihren Produktionsaufbau. Dieser Trend wird während der nächsten 3-5 Jahre anhalten. CFM International, ein Joint-Venture von GE Aviation und Safran Aircraft Engines, verzeichnet mit über 14.000 bestellten LEAP-Motoren derzeit einen Auftragsrekord. Für 2018 wird eine Steigerung der Auslieferungszahlen von 459 im Jahr 2017 auf 1.100 Stück erwartet."



Um den steigenden Bedarf und den Auftragsstau zu bewältigen und aufgrund des weltweiten Mangels an Fachkräften im Bereich der Luftfahrtechnik, insbesondere für Herstellung und Lieferkette, suchen OEMs beständig nach Anbietern für End-to-End-Engineering-Dienstleistungen wie QuEST. Das Unternehmen verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung, um den Bedarf an Engineering-Dienstleistung der Top-Unternehmen der Luftfahrtindustrie zu decken. Geplant ist die Einstellung von 300 zusätzlichen Ingenieuren für die Fertigung und Lieferkette mit fundierten Kenntnissen der Luftfahrttechnik, um die wachsenden Geschäftsaufträge dieses Jahr zu decken. Der Bedarf an erfahrenen Triebwerksingenieuren ist außerordentlich hoch.



Laut einem neuen Bericht werden die gesamten Marktchancen im Luftfahrt- und Verteidigungsmarkt in Indien bis zum Jahr 2029 auf 70 Milliarden USD anwachsen. Die wegbereitende Kampagne "Make in India" verschaffte Indien einen großen Vorteil in der globalen Luftfahrtindustrie. Ziel ist es, die Investitionen für Zukäufe und Infrastruktur zu beschleunigen, um sich im globalen Aerospace-Markt zu positionieren.



"Die Make-in-India-Initiative ermutigt derzeit Luftfahrt-OEMs, vermehrt mit Anbietern von Aerospace-Dienstleistungen aus Indien zusammenzuarbeiten, und es ist geplant, dass künftig ein Teil der der Luftfahrtflotte im Land produziert wird. Durch die Erfahrung aus zwei Jahrzehnten Zusammenarbeit mit globalen OEMs und mithilfe unseres einzigartigen Local-Global-Delivery-Modells sind die anstehenden Vertragsabschlüsse eine signifikante Chance für QuEST, unsere Expertise zu beweisen", fügt Baweja hinzu.



QuEST hat auf Basis fortschrittlicher Analysemethoden eigene Vorhersage-Tools entwickelt und hat ein tiefgehendes Verständnis der komplexen Versorgungskette der Triebwerksproduktion. Dadurch ist eine hohe Zuverlässigkeit beim Erreichen der Produktionsziele gewährleistet. Grund für das erstaunliche Wachstum ist, dass QuEST in der Vergangenheit stets seine Zusagen erfüllen konnte. Gleichzeitig bereitet sich QuEST jetzt darauf vor, in dieser Branche weitere Stellen für Fachkräfte zu schaffen.



Gegründet im Jahr 1997 mit dem Ziel, der erfolgreichste und vertrauenswürdigste globale Engineering-Partner für seine Kunden zu werden, ist QuEST heute mit mehr als 8500 Mitarbeitern einer der zuverlässigsten Anbieter für Engineering-Lösungen für globale Großkunden in den Branchen Luftfahrt- und Verteidigung, Flugzeugmotoren, Energie, Transport, Öl und Gas, Medizintechnik und anderen Hi-Tech-Industrien.



Der Aerospace (https://www.quest-global.com/industries/aerospace-defence/)-Sektor von QuEST ist der größte und am schnellsten wachsende Bereich des Unternehmens, der für fast 40 % der Einkünfte des Unternehmens verantwortlich ist und Kunden aus den Bereichen Flugzeugtriebwerke, Flugzeugrahmen, Systeme und Avionik bedient. In den letzten Jahren waren die Ingenieure an der Entwicklung innovativer Triebwerk-Programme verantwortlich wie z. B. dem offenen Rotormotor oder Propfan.



Kürzlich stufte Zinnov Management Consulting QuEST in den Zinnov-Zones für PES 2017 als Branchenführer (https://www.quest-globa l.com/news/quest-global-continues-recognized-leader-amongst-global-pr oduct-engineering-services-zinnov-zones-2017/) im Bereich Luftfahrt ein. Ein weiteres führendes Marktforschungsunternehmen, HfS Research, positionierte (http://www.quest-global.com/news/quest-global-position ed-winners-circle-hfs-aerospace-engineering-services-blueprint/) das Unternehmen im Winner's Circle des ersten Aerospace Engineering Services Blueprints.



