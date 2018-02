Der Verbund wird von Fitch jetzt mit BBB bei stabilem Outlook geratet

Wien (APA-ots) - Wien, 20.02.2018 - Die Ratingagentur Fitch hat gestern den Volksbanken-Verbund um eine Stufe höher mit BBB geratet. Dies gilt auch für die einzelnen Volksbanken. Den Ausblick für das Rating bewertet Fitch als stabil.

Nach den Hochstufungen auf Investment Grade im Jahr 2017 durch die Ratingagenturen Fitch und Moody's ist dies ein weiteres Signal, dass die Volksbanken auf einem guten Weg sind. Generaldirektor DI Gerald Fleischmann freut sich über die Anerkennung: "Wir haben in den letzten beiden Jahren hart gearbeitet und teilweise auch schmerzhafte Entscheidungen und Maßnahmen getroffen. Es ist für alle Volksbanken eine schöne Auszeichnung, dass die Ratingagentur Fitch, nur ein Jahr nach dem letzten Upgrade, neuerlich unsere großen Leistungen anerkennt."

Neue Verbundstruktur im Fokus

Ein zentraler Punkt in der Beurteilung ist die neue Verbundstruktur der Volksbanken. Diese umfasst unter anderem den engeren Zusammenhalt im Verbund, die eingeleiteten Effizienzschritte sowie die einheitliche Vorgangsweise bei den Produkten und im Risikomanagement. Aus diesen Gründen ist Fitch zuversichtlich, dass bei einer konsequenten und zügigen Fortsetzung dieses Weges für die Volksbanken sowohl die fristgerechte Rückzahlung des Staatsgeldes als auch eine gleichzeitige Stärkung der Kapitalbasis erreichbar sein werden.

Im Besonderen sieht Fitch gute Chancen auf der Kostenseite durch die einfachere und engere Verbundstruktur. Darüber hinaus erlaube die gute Liquidität die Wahrnehmung von Marktchancen, so Fitch. Die großen Fortschritte bei der Vereinheitlichung der Risikopolitik und bei der Verbesserung der Qualität der Aktiva werden von Fitch explizit gewürdigt. Auch die weitere Reduktion der NPL-Ratio (Non Performing Loans) von rund 3,65% auf die vom Verbund angestrebten 3% wird als realistisch erreichbar angesehen.

Hausbank in Österreich

Positiv bewertet wurde darüber hinaus auch die Geschäftsstrategie der Volksbanken. Gerald Fleischmann dazu: "Unsere rein österreichische Präsenz und unser Geschäftsmodell - große Streuung bei Kunden und Einzelgeschäften, Konzentration auf Kernaufgaben, Partnerschaft mit exzellenten Dienstleistern wie TeamBank und Union Investment - geben uns Sicherheit und Stabilität. Gleichzeitig bestätigt aber die Ratingagentur, dass die knappen Margen in Österreich und in unseren Geschäftsfeldern ein weiterhin konsequentes Vorgehen bei unseren Effizienzmaßnahmen verlangen. Die Bereitschaft im gesamten Verbund ist groß, die Volksbank zu DER Hausbank in Österreich zu machen."

