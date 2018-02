FRANKFURT (Dow Jones)--Für die Anleihen geht es am Dienstag im frühen Handel nach unten. Damit gehen die Marktteilnehmer vor der Emissionflut in Deckung, die bevorsteht. So bringt Spanien eine Anleihe mit einer Laufzeit von 30 Jahren, die nach Einschätzung der Anleihestrategen der BayernLB auf den Bundesanleihen lasten könnte. Der große Brocken steht diese Woche allerdings in den USA an, dort will das Schatzamt in den kommenden Tagen 258 Milliarden US-Dollar an Geldmarktpapieren und Treasuries an den Markt bringen.

Die große Frage sei, ob das aktuelle Renditeniveau am US-Anleihenmarkt bereits ausreiche, um für genügend Nachfrage zu sorgen. Andernfalls dürften die Anleihen nochmals zur Schwäche neigen, um Angebot und Nachfrage in Einklang zu bringen.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 29 Ticks auf 158,00 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 158,20 Prozent und das Tagestief bei 157,96 Prozent. Umgesetzt wurden bis 8.40 Uhr gut 28.000 Kontrakte. Der BOBL-Futures verliert 8 Ticks auf 130,55 Prozent.

February 20, 2018 02:41 ET (07:41 GMT)

