Der DAX startete gestern mit grünen Vorzeichen in die neue Handelswoche. Im Laufe des Tages bewegte er sich dann aber kontinuierlich abwärts. Am Ende des Tages ging er mit einem Minus von 0,5 Prozent aus dem Handel. Damit fiel der deutsche Leitindex wieder unter die 12.400 Punkte-Marke. Marktidee: DaimlerDie Aktie von Daimler war gestern größter Verlierer im DAX. Möglicherweise erlebt der Konzern nach VW sein eigenes Dieselgate. Daimler soll in seinen Diesel-Fahrzeugen ebenfalls eine spezielle Software eingebaut haben. Aus charttechnischer Sicht befindet sich der Kurs der Daimler-Aktie aktuell in einer spannenden Lage.