Europäische Fluggesellschaften sind spitze darin, für jeden Service Gebühren zu verlangen. Allein 2017 wurden damit Milliarden verdient.

Wenn Airline-Manager über "à la carte" reden, sollte der Fluggast hellhörig werden. Gemeint ist damit nicht etwa ein leckeres Essen, sondern der Trend, Flugticket und andere Leistungen jenseits des reinen Transports zu trennen und dafür Extragebühren zu verlangen.

Eine detaillierte Auswertung der Beratungsgesellschaft Idea Works im Auftrag des Mobilitätsspezialisten CarTrawler zeigt nun: Gerade die europäischen Airline beherrschen das Geschäft in Perfektion. 19,4 Milliarden US-Dollar haben sie im vergangenen Jahr mit Zusatzgebühren verdient.

Die Summe ist nicht nur absolut gesehen die weltweit höchste. Auch die Bedeutung der Zusatzgeschäfte für den Gesamtumsatz ist bei den Fluggesellschaften in Europa so groß wie in keiner anderen Region auf der Welt.

27 Prozent steuern die Extragebühren mittlerweile zum Airline-Umsatz in Europa bei. Zum Vergleich: Die amerikanischen Airlines kommen auf 10,9 Prozent, die in Lateinamerika auf 19 Prozent, und in Asien werden 14,5 Prozent ...

