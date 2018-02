Original-Research: EYEMAXX Real Estate AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu EYEMAXX Real Estate AG Unternehmen: EYEMAXX Real Estate AG ISIN: DE000A0V9L94 Anlass der Studie: GBC Management Interview Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann Nach vorläufigen Zahlen hat die EYEMAXX Real Estate AG eine sehr überzeugende Geschäftsentwicklung im Ende Oktober abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/2017 erreicht. Das operative Ergebnis legte um rund 39 % auf 14,3 Mio. EUR und das Nachsteuerergebnis um rund 13 % auf 6,6 Mio. EUR zu. Besonders im Fokus stehen dabei die in den vergangenen Jahren erworbenen Großprojekte in Mannheim und Berlin. Der GBC-Analyst Cosmin Filker hat mit Dr. Michael Müller, dem Vorstand der EYEMAXX Real Estate AG, über die bisherige Geschäftsentwicklung und die künftigen Potenziale der Gesellschaft gesprochen. GBC AG: Hr. Dr. Müller, die im Rahmen der vorläufigen Berichterstattung präsentierten Eckdaten zur Geschäftsentwicklung 2016/2017 lesen sich sehr positiv. Können Sie die wichtigsten Faktoren des abgelaufenen Geschäftsjahres skizzieren? Dr. Müller: Rein in Zahlen ausgedrückt ist natürlich die Steigerung unseres EBIT um 39 Prozent im abgelaufenen Geschäftsjahr ein wichtiger Faktor. Dahinter verbirgt sich eine operative Entwicklung, die ausgesprochen erfreulich ist und vor allem eine belastbare Basis für die Fortsetzung des Wachstums von EYEMAXX darstellt. Wir haben erfolgreiche Projektverkäufe vorgenommen und damit die Qualität und Renditestärke unserer Projekte einmal mehr untermauert. Außerdem haben wir unsere Pipeline deutlich ausgebaut und damit künftiges Wachstumspotenzial generiert und nicht zuletzt haben wir uns strategisch weiterentwickelt, indem wir Serviced- und Mikroapartments sowie Studentenapartments als aussichtsreichen Geschäftsbereich für EYEMAXX erschlossen haben. GBC AG: Neben dem Mannheimer Projekt 'Postquadrat' konnten Sie im vergangenen Geschäftsjahr den Erwerb von zwei weiteren Großprojekten in Berlin mit einem Volumen von insgesamt nahezu 340 Mio. EUR vermelden. Wie sehen die Eckdaten dieser Projekte aus und welche Finanzierungsstruktur ist hierfür geplant? Dr. Müller: Es handelt sich jeweils um Projekte in Schönefeld südlich von Berlin mit Volumen von jeweils 168 und 170 Mio. Euro. Wir setzen diese Projekte in Joint Ventures mit der DIE Deutsche Immobilienentwicklungs AG um, wobei wir jeweils 50,1 Prozent an den Gesellschaften halten. Wenn ich die Daten addiere, erstellen wir in Schönefeld insgesamt rd. 67.000 Quadratmeter Wohnfläche und fast 36.000 Quadratmeter Bürofläche - jeweils zuzüglich Parkplätze. Das sind wirklich relevante Großprojekte, bei denen wir in den kommenden Monaten mit dem Bau beginnen wollen. Die Fertigstellung erfolgt dann in mehreren Bauabschnitten zwischen 2020 und 2022. Unsere Prognosen sehen eine Eigenkapitalrendite im mittleren zweistelligen -Bereich vor. Die Perspektiven für unsere künftige Gewinnentwicklung sind mithin hervorragend. Finanzieren werden wir diese Projekte wie üb-lich mit einer Mischung aus Eigen- und Fremdkapital. Die Finanzierungen sind bereits fixiert. Neben diesen Großprojekten haben wir noch weitere Entwicklungen in der Pipeline, die nicht ganz so hohe Volumina aber eine vergleichbare Renditeerwartung haben. GBC AG: Grundsätzlich profitieren Sie als Projektentwickler vom aktuell sehr günstigen Finanzierungsumfeld. Das aktuelle Zinsumfeld deutet derzeit sogar eine vorsichtige Trendumkehr an. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein? Dr. Müller: Unser Vorteil als Projektentwickler ist ja, dass wir - im Unterschied zum Bestandshalter - nur eine relativ kurze Kapitalbindung haben. Zinssteigerungen wären für uns von der Finanzierungsseite also gut verkraftbar. Und auch bei der Verkaufspreisseite sind wir mit unseren Forward Sales zu festen Konditionen gut aufgestellt. Das voraus geschickt möchte ich anmerken, dass ich persönlich allenfalls mit moderat steigenden Zinsen in den kommenden Jahren rechne. Ganz drastische Zinsschritte von den Notenbanken dürften volkswirtschaftlich im europäischen Kontext kaum gewünscht sein. GBC AG: Anfang des Jahres haben Sie die 10%ige Übernahme am Immobilienentwickler G&S Planwerk GmbH bekannt gegeben. Damit ist der Einstieg in den Bereich der Mikro- und Serviced Apartments sowie der Studentenapartments erfolgt. Was ist das Besondere an diesen Spezialimmobilien und sind hier konkrete Projekte geplant? Dr. Müller: Diese Spezialimmobilien zeichnen sich durch eine sehr hohe Nachfrage aus, entsprechend ist die Renditeerwartung hier ausgesprochen positiv. Kleine Wohneinheiten für Einzelnutzer mit guter Infrastruktur im urbanen Umfeld liegen im Trend und wir können hier unsere Expertise aus der erfolgreichen Wohnimmobilienentwicklung einbringen. Zudem haben wir mit G&S Planwerk einen guten Partner, der über eine ausgezeichnete Marktstellung in diesem Spezialsegment verfügt. Erste Projekte sind bereits initiiert - weitere werden folgen. GBC AG: Worauf können sich die Investoren im laufenden Geschäftsjahr einstellen, zumal zwischenzeitlich ein weiterer volumenträchtiger Teilverkauf beim Großprojekt in Mannheim erfolgt ist? Dr. Müller: Wir wollen den Gewinn weiter deutlich steigern, alle Voraussetzungen dafür sind geschaffen. Der Teilverkauf in Mannheim unterstreicht, dass wir die Marktnachfrage treffen. Investoren sollten sich dabei bewusst machen, dass Forward Sales üblicherweise für uns ergebniswirksam werden, wenn das betreffende Projekt fertiggestellt ist. Das heißt, wir können so jetzt auch schon für das nächste Geschäftsjahr einen Teil des Gewinns gut absehen. Im laufenden Jahr werden wir unsere bestehenden Projekte vorantreiben und neue planen - Investoren bei EYEMAXX können also sehr optimistisch in die Zukunft blicken - ich tue das auch. GBC AG: Neben dem Projektgeschäft planen Sie den Ausbau des Bestandsportfolios, um die Umsatz- und Ergebnisstabilität zu erhöhen. Welchen Schwerpunkt setzen Sie beim Aufbau des Bestandsportfolios und in welcher Höhe ist dies geplant? Dr. Müller: Ziel ist es, mit dem Bestandsausbau die laufenden Aufwendungen im administrativen Bereich zu decken, um so mit stabilen Cashflows ohne Druck die renditeträchtigsten Entwicklungsprojekte umsetzen zu können. Da sind wir auf einem guten Weg und konzentrieren uns auf Gewerbeimmobilien. Wir verfügen bereits über ein Portfolio mit Schwerpunkt Logistikimmobilien und wollen den Bestand weiter ausbauen. GBC AG: Herr Dr. Müller, ich danke Ihnen für das Gespräch. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16113.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de

