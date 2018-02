Lieber Leser,

der Bitcoin-Kurs setzt in dieser Woche seine Erholung fort, nachdem er in der vergangenen Woche bereits mit einem Plus von knapp über 25 % geschlossen hatte. In den vergangenen zwei Wochen hat sich der Kurs somit von seinem Tief bei 5.800 US-Dollar um 88 % erholt, notiert aber dennoch weiterhin 44 % unter dem letzten Allzeithoch bei 20.000 US-Dollar. Charttechnisch betrachtet bleibt der primäre Aufwärtstrend valide. In dieser Woche notiert der Kurs auch wieder oberhalb des ... (David Iusow)

