Bernd Oberhoff decodiert in diesem absolut neuartigen Opernführer Beethovens Oper Fidelio als ein "Drei-in-eins-Theaterstück". Es werden vom Autor drei Sinnebenen freigelegt, die jeweils eine andere Geschichte erzählen. Am Ende zeigt sich, dass alle drei Geschichten eine Ganzheit bilden, wenn man sie aus einer holographischen Perspektive betrachtet.



Bernd Oberhoff, PD Dr. phil., Diplom-Psychologe, psychodynamischer Musikforscher, Gruppenanalytiker, Gastprofessor und Privatdozent für Soziale Therapie an der Universität Kassel. Weitere Informationen zum Autor unter www.bernd-oberhoff.de



Das Buch ist erschienen im Februar 2018 bei BoD - Books on Demand (www.bod.de)



ISBN 978-3-7460-2360-1, 176 Seiten, Hardcover EUR 19,80



