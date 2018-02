Zürich (awp) - Die Aktien des Bankensoftware-Herstellers Temenos stehen am Dienstag im frühen Geschäft stark unter Druck. Am Morgen hatte das Unternehmen aus Genf angekündigt, eine Übernahme der britischen Finanzfirma Fidessa zu prüfen, was bis zu 1,8 Mrd CHF kosten könnte. Fidessa ist eine Softwareschmiede mit Fokus auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...