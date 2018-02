Die Digitalisierung ist omnipräsent und macht auch keinen Halt vor Finanzinstituten. Durch die digitalen Prozessoptimierungen entstehen neue Geschäftsideen in der FinTech-Branche. Dazu zählt unter anderem auch der so genannte Robo-Advisor-Markt mit den darin agierenden digitalen Vermögensverwaltern (Robo-Advisor). Sie zählen derzeit zu den am stärksten wahrgenommenen und diskutierten Anbietern in diesem Segment. Besonders die Entwicklungen des Marktes in den USA zeigen, dass in diesem Segment große Wachstumspotentiale vorherrschen und Deutschland als Folgemarkt nachziehen wird. Sowohl mit Blick auf die Integration von Services in das Geschäftsmodell der Banken und die Erhöhung der Reichweite, als auch auf die Unterstützung bei...

