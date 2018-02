Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Societe Generale -0,13% auf 46,46, davor 5 Tage im Plus (5,4% Zuwachs von 44,13 auf 46,52), Nemetschek -0,63% auf 78,45, davor 5 Tage im Plus (9,05% Zuwachs von 72,4 auf 78,95), Zalando -0,88% auf 47,42, davor 5 Tage im Plus (8,33% Zuwachs von 44,16 auf 47,84), Bechtle -0,9% auf 71,3, davor 5 Tage im Plus (6,12% Zuwachs von 67,8 auf 71,95), Volkswagen -0,53% auf 170,3, davor 5 Tage im Plus (2,7% Zuwachs von 166,7 auf 171,2), Roche Holding -1,82% auf 226, davor 5 Tage im Plus (4,45% Zuwachs von 220,4 auf 230,2), HSBC Holdings -0,04% auf 760,5, davor 5 Tage im Plus (3,96% Zuwachs von 731,8 auf 760,8), Scout24 -1,02% auf 36,78, davor 5 Tage im Plus (7,4% Zuwachs von 34,6 auf 37,16), FACC -1,49% auf 19,9, davor 5 Tage im Plus (8,37% Zuwachs von 18,64 auf...

