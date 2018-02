Deception Technology, also "Täuschungstechnologie", ist eine neue und intelligente Methode IT-Systeme zu schützen. Weltweit gibt es erst ca. 10 Unternehmen in dem Bereich. Eines davon ist die österreichische CyberTrap GmbH. Wir haben mit dem Management gesprochen und sind der Frage nachgegangen, warum konventionelle Maßnahmen heute nicht mehr ausreichen, um Angriffsversuche aus dem Internet abzuwehren. Beinahe im Wochentakt werden wir in neuen Studien von namhaften Beratungshäusern auf die zunehmenden Gefahren durch Cyberangriffe hingewiesen. Die Deception Technology verfolgt in diesem Umfeld einen ganz neuartigen Ansatz. Jack Wagner: Die Deception Technology ist kein Präventiv-System, das Angreifer außerhalb des Systems halten will,...

