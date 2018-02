Düsseldorf - Aufgrund des Feiertages in den USA fiel das Volumen beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern unterdurchschnittlich aus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Aber auch bei schwachen Umsätzen könnten Kurse nachgeben. Per saldo müsse der Wochenauftakt als Enttäuschung bezeichnet werden.

