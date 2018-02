Dresden (ots) - Heutzutage ist es nahezu unmöglich geworden, finanzielle Mittel zur Umsetzung ihrer Unternehmensstrategien zu erhalten.



Die Banken geben keine Kredite und der Kapitalmarkt bleibt Ihnen verwehrt.



Künftig erhalten Klein- und Mittelständische Unternehmen, mit Hilfe von Blockchain-Technologie, Zugang zu den gleichen Möglichkeiten der Finanzierung wie Großunternehmen. ICO's (Initial Coin Offerings) sind eine rasant beliebter werdende Crowdfunding-Methode bei der Unternehmen mittels Emittierung einer eigenen Kryptowährung ihr Kapital vermehren können. Allein in den drei Monaten Mai, Juni und Juil 2017 wurden 1.1 Milliarden Dollar mit ICO's finanziert, während Investitionen durch Venture Capital lediglich 750 Millionen Dollar betrugen.



Die Entwicklung neuer Technologien wie Blockchain sind nicht mehr aufzuhalten und bieten u. A. den KMU völlig neue Perspektiven. Insiderinformationen von weltweit anerkannten Experten und Unternehmern mit praktische Verfahrenshinweisen zu allen relevanten Themen der Blockchain-Technologie und Crypto Währungen erhalten sie auf der STARCHAIN018 in Dresden. www.starchain.de



OTS: Solar Bankers newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127663 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127663.rss2



Pressekontakt: Frank Barthen, NARCISS & TAURUS, f.barthen@narciss-taurus.de, www.starchain.de, 0351-6475717