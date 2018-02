Rishikesh, Indien (ots/PRNewswire) -



Rishikul Yogshala, eine renommierte Schule für Yoga und Meditation in Indien, hat die Termine für Yoga-Retreats 2018 bekannt gegeben.



Rishikul Yogshala hat die endgültigen Details zu seinen 2018 angebotenen Yoga-Retreats veröffentlicht. Die erstklassigen Retreats werden direkt in Indien, dem eng mit Yoga und Spiritualität verwobenen Land, angeboten.



Von der Rishikul Yogshala organisierte Yoga-Retreats in Indien verfolgen das göttliche Ziel, Menschen dabei zu helfen, inneren Frieden, Ausgeglichenheit und geistige, körperliche sowie spirituelle Harmonie an einem der schönsten Wohlfühlorte auf der Erde zu finden. Mit der Bekanntgabe ihres Yoga-Retreat-Kalenders für 2018 soll dieses Jahr regenerierender als je zuvor sein. Wandernde Seelen aus der ganzen Welt, die Frieden, Erholung, Selbstliebe und inneres Glück suchen, sind in der Yogshala willkommen. Diese Retreats finden im hochgeschätzten Südflügel in Kerala der Yogshala und seinem Zentrum im Norden in Rishikesh, Indien - auch als Yoga-Hauptstadt der Welt bezeichnet - statt. Dank der fantastischen klimatischen Bedingungen finden die Yoga-Retreats in der Heimat des Ayurveda, Kerala, in der exotischsten südlichen Zeitzone im November, Dezember, Januar, Februar, März und April statt. Der Ashram bietet dagegen ganzjährig erstklassige Retreats in der Stadt Rishikesh im Himalaja an.



Interessierte können aus verschiedenen Retreat-Optionen und -Paketen auswählen: Yoga-Retreats für Yoga-Liebhaber, Meditations-Retreats für Spirituelle und Ayurveda-Retreats für die heilenden Seelen. Jeder Retreat an der Yogshala gewährt aber auch Einblicke in die anderen Kategorien, um den Gästen ein ganzheitliches Erlebnis zu bieten. Die Retreats umfassen verschiedene grundlegende Aspekte der Wissenschaften wie ganzheitliche Ayurveda-Massagen und Wissen über entgiftende Therapien. Besichtigungen, Exkursionen und andere Aktivitäten für die Seele in diesen historischen und bezaubernden Städten sorgen für wundervolle und erholsame Erlebnisse.



Verköstigung und Unterbringung der Gäste erfolgt vor Ort im Ashram der Yogshala für wahre Yoga-Bekanntschaften. Wohnen in der Yogshala ist dem Leben in der Natur ähnlich, allerdings mit dem Komfort moderner Ausstattung, sodass die Gäste das vedische Leben mit dem Gefühl von zu Hause und Behaglichkeit erleben können. Dreimal täglich werden den Gästen yogische Mahlzeiten mit sauberen, hygienischen vedischen Zubereitungen, frisch geerntetem Gemüse und Kräutern gereicht. Jeder Retreat wird von den altehrwürdigen Lehrern der Rishikul Yogshala geleitet und begleitet.



Die Rishikul Yogshala ist seit ihrer Gründung 2010 als führende Yoga-Schule und Meditationsort anerkannt. Dank der Zulassung und Akkreditierung der Yoga Alliance kann die Schule beste Qualität ihrer Programme und Curricula gewährleisten. Die idealistische Stiftung ist davon überzeugt, die authentischsten und regenerierendsten Yoga-Erlebnisse zu bieten. Die Schule hält sich strikt an die traditionelle Lehre und das Wissenschaftssystem mit vordringlichem Schwerpunkt auf Hatha- und Ashtanga-Yoga, Pranayama-Therapie, Shat-Kriyas (yogische Entgiftungsschriften) sowie Philosophie, Anatomie, Meditation (insbesondere Yoga Nidra) und Ausrichtung des Yoga. Die Rishikul Yogshala bietet RYT-Programme (Programme für registrierte Yogalehrer) über 200, 300 und 500 Stunden sowie spezielle Yoga-, Meditations- und Ayurveda-Retreats über 7 und 15 Tage an verschiedenen Orten in Indien, Nepal, Thailand und Vietnam an.



Die Rishikul Yogshala ist seit 2010 eine international anerkannte Schule für Yoga und Meditation in Rishikesh mit mehreren Standorten in Indien und benachbarten Ländern. Die Schule ist von der Yoga Alliance USA und der Yoga Alliance International zugelassen. Rishikul Yogshala bietet Yogalehrerkurse über 200, 300 und 500 Stunden sowie Yoga-, Ayurveda- und Meditations-Retreats über 7 und 15 Tage an. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.rishikulyogshala.org/.



