AvaTrade führt weiterhin die Revolution der Kryptowährung an, indem es die trendigsten digitalen Münzen des Jahres 2018 hinzufügt



AvaTrade (http://www.avatrade.de), der branchenführende Forex- und CFD-Broker, gab heute bekannt, dass es seiner riesigen Auswahl von über 250 Finanzinstrumenten zwei hochkarätige Kryptowährungen hinzufügen wird.



Bitcoin Gold und EOS sind in letzter Zeit die wichtigsten Instrumente für Trader auf der ganzen Welt geworden und sind nun auf AvaTrade-Plattformen zu optimalen Handelsbedingungen verfügbar. Neben diesen Neuzugängen hat AvaTrade auch erweiterte Handelsbedingungen mit niedrigeren Spreads, verringerten Swap-Raten und vergrößerten Positionsgrößen angekündigt.



Diese Änderungen sind Teil der neuesten Strategie des Unternehmens, um den Krypto-Boom zu bewältigen, der die Finanzwelt im Sturm erobert hat. AvaTrade war einer der ersten Broker, die einen 24/7-CFD-Handel mit wichtigen E-Münzen wie Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ripple und Litecoin betrieben hat und es etabliert sich weiterhin mit jedem verstreichenden Monat als ein Führer in der Krypto-Revolution. Wenn Sie mit AvaTrade Kryptowährungen handeln, können Sie sofort handeln und potenziell profitieren. Sie kaufen, wenn der Preis steigt oder verkaufen, wenn der Preis sinkt.



AvaTrade CEO Dáire Ferguson erklärt: "In den letzten Jahren haben Kryptowährungen das Gesicht des Online-Handels für Makler und Händler gleichermaßen verändert. Bei AvaTrade sind wir ständig bestrebt, nicht nur die fortschrittlichsten technologischen Entwicklungen, sondern auch die beliebtesten und gefragtesten finanziellen Vermögenswerte zu liefern."



Über AvaTrade



AvaTrade, der führende Forex- und CFD-Broker, wurde 2006 gegründet und bietet mehr als 250 Finanzinstrumente, Top-Handelsplattformen und eine neue hochmoderne mobile App, AvaTradeGO. Kunden genießen persönliche Account Manager und einen 24-Stunden-Live-Kundenservice in 15 Sprachen. AvaTrade bietet Platz für Händler aller Level und gewährleistet weiterhin sicheren Handel mit fortgeschrittener Verschlüsselung und vollständig getrennten Konten. AvaTrade ist in der EU, Japan, Australien, Südafrika & BVI vollständig reguliert.



