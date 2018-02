ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Bankensoftware-Herstellers Temenos sind am Dienstag im Schweizer Handel wegen des Kaufinteresses an der britischen Fidessa unter Druck geraten. Sie fielen zeitweise auf den tiefsten Stand seit Oktober 2017 und büßten zuletzt dann noch 4,81 Prozent auf 116,80 Franken ein. Zugleich sprangen die Fidessa-Aktien in London um 23,50 Prozent auf 3600 Pence nach oben.

Am Morgen hatten die Schweizer mitgeteilt, die Übernahme des britischen Software-Unternehmens, das vor allem auf den Handel mit Aktien und Derivaten fokussiert ist, zu prüfen. Unter Analysten werden die Pläne des bis zu 1,8 Milliarden Franken schweren Zukaufs positiv beurteilt.

Die Bank Vontobel sieht in den Vorhaben einen intelligenten strategischen Schritt, da Temenos so in die Bereiche Handel und Kapitalmärkte vordränge. Ähnlich urteilen die Experten der Zürcher Kantonalbank: Zwar sei Fidessa kein Schnäppchen, doch würde der Zukauf Temenos den Bereich Aktienhandel öffnen, hieß es dort. Auch die Analysten von Baader Helvea sehen den Schritt positiv: Die angestrebte Akquisition wäre die größte seit Jahren. Sie käme außerdem zeitlich passend und würde aus strategischer Sicht das Angebot gut ergänzen./ck/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN CH0012453913 GB0007590234

AXC0077 2018-02-20/10:10