Wien - Die Hauptnachricht des gestrigen Tages war die Einigung der Euro-Finanzminister auf den spanischen Wirtschaftsminister Luis des Guindos als Nachfolger von Vítor Constâncio auf dem Posten des EZB-Vizepräsidenten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Constâncios Amtszeit ende am 31. Mai 2018. Die Bestätigung de Guindos durch die Staats- und Regierungschefs auf dem Euro-Gipfel im März gelte als Formsache. Aufgrund der Proporzregeln in der EU erscheine es nun höchstwahrscheinlich, dass der Nachfolger von EZB-Präsident Mario Draghi, dessen Amtszeit am 31.Oktober 2019 ende, aus einem der "nördlichen" Euro-Länder kommen werde. Von diesen Ländern wiederum dürfte Deutschland die besten Chancen haben, da es als wirtschaftlich stärkstes Land im Euroraum bisher weder einen EZB-Präsidenten noch einen Vize-Präsidenten gestellt habe. Die Chancen von Bundesbank-Präsident Jens Weidmann auf die Nachfolge von Mario Draghi stünden damit wohl so gut wie nie. Unter Weidmann könnte die EZB ihre ultra-expansive Geldpolitik etwas zügiger zurückfahren als unter einem Präsidenten Draghi.

Den vollständigen Artikel lesen ...