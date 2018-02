Düsseldorf - Die Renditen griechischer Anleihen haben sich nach der Heraufstufung der Bonität des Landes durch die Ratingagentur "Fitch" am Freitag stabilisiert, nachdem diese in den Tagen zuvor spürbar angezogen waren, berichten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.So notiere die generische 10-jährige Rendite aktuell bei knapp 4,30%. Vergangene Woche seien hier in der Spitze noch rund 4,50% aufgerufen worden. Zum Jahresbeginn 2018 habe der Zins indes einen Tiefstand von lediglich 3,65% erreicht. Die Finanzminister der Eurozone hätten dem Land gestern weitere spürbare Reformfortschritte attestiert, eine weitere Tranche aus dem dritten Hilfspaket aber noch nicht freigegeben. Man rechne jedoch damit, dass der Betrag von bis zu 6,7 Mrd. EUR im März ausgezahlt werden könne. (20.02.2018/alc/a/a)

