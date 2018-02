Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Covestro nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Spezialchemiekonzerns im vierten Quartal sei etwas schwächer ausgefallen als vom Markt und von ihm angenommen, wenngleich die Erwartungen hoch gewesen seien, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dafür sei aber der freie Barmittelfluss deutlich stärker gewesen als gedacht. Hinzu kämen die Konzernziele für 2018, die in puncto operatives Ergebnis (Ebitda) über den Konsensschätzungen lägen./ajx/ag Datum der Analyse: 20.02.2018

AFA0013 2018-02-20/10:13

ISIN: DE0006062144