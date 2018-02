Zürich - Die Schweizer Börse tendiert am Dienstagmorgen leicht fester. Dem Markt fehlt es indes an richtungsweisenden Impulsen, da die gestern feiertagsbedingt geschlossene Wall Street keine Orientierungshilfe bietet. Weil zudem Mangel an Nachrichten von Schweizer Unternehmen herrscht, erhalten die Marktteilnehmern auch von dieser Seite keine Navigationshilfe. Entsprechend zurückhaltend dürften heute die Marktteilnehmer vor Eröffnung der US-Börse agieren, heisst es im Handel.

Auf Basis von Umfragen zeige sich im kurzfristigen Zeithorizont zwar wieder ein gewisser "Optimismus" an den Märkten, heisst es in einem Kommentar der DZ Bank. Die Zyklentechnik beschreibe noch bis in den April hinein ein günstiges Aktienmarktumfeld und spreche somit zumindest für eine Fortsetzung der Stabilisierungsbewegung. Vorerst aber seien die optimistischen Erwartungen einer abwartenden Haltung gewichen, schreiben ergänzend die Experten von Raiffeisen. Die Erholung von vergangenen Woche sei erst einmal in einen Trading-Markt gemündet.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt bis um 09.30 Uhr 0,4% auf 8'944,72 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), der die grossen Werte weniger stark gewichtet, avanciert um 0,47% auf 1'472,32 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,3% auf 10'291,13 ...

