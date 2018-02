Zürich - Bereits ein Viertel der Schweizerinnen und Schweizer bevorzugt Datendienste wie Whatsapp, Skype und Facetime für Telefongespräche. Besonders populär sind dabei Video-Anrufe. Das Phänomen beschränkt sich nicht auf die jungen Generationen. Auch die über 55-Jährigen sind auf den Trend aufgesprungen.

Klassisches Telefonieren über Fest- oder Mobilfunknetz erhält Konkurrenz. Bereits 26 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer nutzt nach eigenen Angaben für Telefongespräche meistens oder sogar bereits ausschliesslich Datendienste wie Whatsapp und Co. Das zeigt eine Umfrage des Online-Vergleichsdienstes comparis.ch.

Generationenübergreifendes Phänomen

Am beliebtesten sind alternative Telefondienste in der Altersklasse der 36- bis 55-Jährigen. Hier geben bereits 29 Prozent Instant-Messaging-Dienste als beliebteste Telefonkanäle an (Altersklasse 18 bis 35 Jahre: 26 Prozent). Aber auch die älteren Generationen begeistern sich für die Telefonalternativen: Bei den über 55-Jährigen bevorzugen bereits 20 ...

