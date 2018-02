Zürich (awp) - Die Schweizer Börse tendiert am Dienstagmorgen leicht fester. Dem Markt fehlt es indes an richtungsweisenden Impulsen, da die gestern feiertagsbedingt geschlossene Wall Street keine Orientierungshilfe bietet. Weil zudem Mangel an Nachrichten von Schweizer Unternehmen herrscht, erhalten die Marktteilnehmern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...