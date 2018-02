Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem kleinen Rücksetzer am Vortag sind die Börsen in Europa am Dienstag knapp im Plus in den Handel gestartet. Die jüngst noch dominierende Erholungsstimmung scheint zunächst etwas verflogen zu sein. Im Fokus stehen die Entwicklung an den Anleihemärkten und die Berichtssaison bei den Unternehmen. Die Rendite der zehnjährigen US-Anleihen liegt wieder bei fast 2,92 Prozent, was für die Aktienmärkte kein gutes Zeichen ist.

Leicht belastend könnte sich dort auswirken, dass das US-Schatzamt in den kommenden Tagen Geldmarktpapiere und Anleihen im Volumen von 258 Milliarden US-Dollar am Markt unterbringen will. Die Rendite der Bundesanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren steigt um 2 Basispunkte auf 0,75 Prozent. Hierbei dürften auch stärker als erwartet ausgefallene deutsche Erzeugerpreise im Januar eine Rolle spielen.

Der Euro fällt etwas zurück auf Stände um 1,2360 Dollar, was tendenziell der Stimmung für Aktien in Europa zuträglich ist. Allerdings zeigt der Dollar auch zu anderen Währungen Stärke, was unter anderem den Goldpreis belastet. Die Feinunze verbilligt sich um knapp 7 auf 1.338 Dollar. Der DAX handelt 0,2 Prozent höher bei 12.416 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,2 Prozent auf 3.413 Punkte.

Warten auf den ZEW

Um 11.00 Uhr steht der ZEW-Index zur Veröffentlichung an. Von Dow Jones befragte Volkswirte erwarten beim Index der Konjunkturerwartungen eine Abschwächung auf 16 nach 20,4 Punkten. Laut den Anleihestrategen der Commerzbank könnte der ZEW ein Vorbote für die Abschwächung der Einkaufsmanagerindizes und des Ifo-Index in den nächsten Tagen sein.

Auf Unternehmensseite liefert die Berichtssaison Argumente für Kursbewegungen. Covestro legen um 1,3 Prozent zu. Der Werkstoffhersteller blickt dank hoher Nachfrage auf ein herausragendes Gesamtjahr 2017 zurück. Angetrieben durch signifikant höhere Margen hat Covestro den Umsatz um 18,8 Prozent auf 14,1 Milliarden Euro gesteigert. Gleichzeitig verbesserte sich das operative Ergebnis deutlich stärker um 70,6 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro und traf damit die Erwartung der Beobachter. Allerdings fiel die Erhöhung der Dividende nicht ganz so hoch aus wie von Analysten im Konsens geschätzt.

Heidelbergcement legen um 1,1 Prozent zu. Einerseits liegen Umsatz und operativer Gewinn im vierten Quartal über den Erwartungen, andererseits hat Heidelcement die Schätzung für die Synergien aus der Übernahme von Italcementi weiter angehoben. "Und auch der Ausblick auf weiteres Wachstum in Nordamerika, Osteuropa und Asien klingt gut", kommentiert ein Händler.

HSBC steigert Gewinn nicht so stark wie erwartet

Die britische Bank HSBC hat auf Gesamtjahressicht den Gewinn zwar kräftig gesteigert, blieb damit aber dennoch hinter den Erwartungen zurück. Die Aktionäre müssen sich zudem mit einer gleichbleibenden Dividende begnügen. Für die Aktie geht es in London um 3,5 Prozent nach unten.

Der australisch-britische Rohstoffkonzern BHP Billiton (minus 3,5 Prozent) hat in seinem ersten Geschäftshalbjahr wegen Sondereffekten zwar einen 37-prozentigen Gewinnrückgang verzeichnet, stockt seine Dividende aber dennoch auf. BHP erzielte einen Gewinn von 2,02 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 3,2 Milliarden Dollar im Vorjahr.

In der zweiten Reihe am deutschen Aktienmarkt hat der Autozulieferer Grammer - Kurs +2,1 Prozent - Umsatz und operative Profitabilität im vergangenen Jahr gesteigert und seine im Oktober gesenkte Prognose übertroffen. Positiv beurteilen Marktteilnehmer die Entwicklung beim Fotodienstleister Cewe. "Der Gewinn steigt schneller als der Umsatz", sagt ein Händler. Das gebe den Zahlen einen positiven Touch, auch wenn sie insgesamt im Rahmen der Erwartungen ausgefallen seien. Cewe gewinnen 2 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.415,69 0,23 7,90 -2,52 Stoxx-50 3.035,75 -0,05 -1,55 -4,47 DAX 12.428,05 0,34 42,45 -3,79 MDAX 26.182,20 0,49 128,60 -0,07 TecDAX 2.574,48 0,43 11,10 1,80 SDAX 12.141,47 0,42 51,15 2,14 FTSE 7.237,62 -0,14 -10,04 -5,72 CAC 5.268,85 0,24 12,67 -0,82 Bund-Future 158,05 -0,24 -2,31 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:23 Mo, 17:27 % YTD EUR/USD 1,2358 -0,39% 1,2386 1,2397 +2,9% EUR/JPY 132,32 +0,03% 132,34 132,13 -2,2% EUR/CHF 1,1530 +0,06% 1,1527 1,1529 -1,5% EUR/GBP 0,8854 -0,11% 0,8863 1,1290 -0,4% USD/JPY 107,08 +0,44% 106,85 106,58 -4,9% GBP/USD 1,3958 -0,28% 1,3974 1,3997 +3,3% Bitcoin BTC/USD 11.381,92 +2,66% 11.562,91 11.219,95 -20,76 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,18 62,5 +0,8% 0,50 +2,9% Brent/ICE 65,29 65,67 -0,6% -0,38 -1,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.337,85 1.344,73 -0,5% -6,89 +2,7% Silber (Spot) 16,49 16,66 -1,0% -0,17 -2,6% Platin (Spot) 1.000,40 1.009,00 -0,9% -8,60 +7,6% Kupfer-Future 3,19 3,21 -1,7% -0,06 -3,3%

