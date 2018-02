Pforzheim (ots) -



Wie wäre es, wenn Online-Kredite wie Hybridfahrzeuge funktionierten und zum Wunschtermin seriöse Angebote mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis lieferten? Und wenn die Auswahl durch ein persönliches Gespräch mit kompetenten Bankberatern begleitet würde? Das neue Online-Portal "AKTIVBANK KreditCheck" der AKTIVBANK AG bietet genau diesen Mix aus Online-Anfrage und persönlicher Beratung. Wie Elektromotor und Ottomotor liefert die Kombination von Online-Kommunikation und persönlichem Berater optimale Ergebnisse: So kann eine online eingereichte einmalige Anfrage beim AKTIVBANK KreditCheck die anfallenden Kreditkosten deutlich senken, je nach Anfrage und Kreditvolumen ist eine Ersparnis von einigen Prozent möglich. Über den AKTIVBANK KreditCheck kann in Einzelfällen eine Ersparnis von mehr als 25 Prozent bei den Kreditkosten möglich sein.



Und das bei geringem Aufwand: Für mehrere Angebote von über 200 Banken und Sparkassen müssen die erforderlichen Unterlagen nur einmal hochgeladen werden. Der Kunde legt den Abgabetermin für seine Angebote fest.



Mit dem AKTIVBANK KreditCheck erweitert die Spezialbank für Zentralregulierung und Factoring ihr Angebot an Finanzdienstleistungen für mittelständische Unternehmen erheblich.



Das Portal ist so angelegt, dass eine Anfrage möglichst wenig Aufwand für das ausschreibende Unternehmen bedeutet: Unter https://www.aktivbank-kreditcheck.de/ ist die Eingabemaske für den AKTIVBANK KreditCheck hinterlegt. Hier wählen die Nutzer die gewünschte Finanzierungsart aus und geben ihre Unternehmensdaten ein. 200 Anbieter sind dem Portal angeschlossen. Die Unternehmen können vorab Anbieter aus dem Anbieterkreis der Banken und Sparkassen ausschließen. Parallel zu den Finanzierungsanfragen prüft das Portal, welche Fördermöglichkeiten für ihr Finanzierungsvorhaben zur Verfügung stehen. Einmal hochgeladen, stehen die Unterlagen auch für Folgeanlagen im Archiv bereit. Bei Anmeldung versendet das System eine Verifizierung per E-Mail mit einem Anmeldelink. Der Fachberater meldet sich automatisch, sobald alle Angaben eingegeben sind.



Hauke Kahlcke, Vorstandsmitglied der AKTIVBANK AG, erläutert: "Unsere Kunden müssen ihre Märkte offline und online optimal bedienen, um am Markt zu bestehen. Das bieten wir ihnen als Finanzdienstleister ebenso - AKTIVBANK KreditCheck erweitert unser Portfolio und spart unseren Kunden Zeit und Kosten - mit hoher Angebots-Transparenz." Das neue Portal wurde mit einem Kooperationspartner auf die Bedürfnisse der Aktivbank-Kunden zugeschnitten. Es ist ab sofort verfügbar unter https://www.aktivbank-kreditcheck.de/ .



Die AKTIVBANK AG ist eine Spezialbank für Zentralregulierung und Factoring. Sie ist seit 1990 für inzwischen über 4.000 mittelständische Unternehmen tätig. Seit 2009 ist sie eine hundertprozentige Tochter der DZB BANK GmbH und mit ihr Teil der ANWR Group eG (beide mit Sitz in Mainhausen).



