Das Wolfsrudel an Kimberliten auf dem Diamantenprojekt Timantti in Finnland bekommt weiter Zuwachs. Arctic Star Exploration (TSXV: ADD; FRA: 82A1) meldet heute die Entdeckung eines neuen Kimberlits auf seinem Explorationsgebiet nahe dem Ort Kuusamo. Der Kimberlit befindet sich nahe der Oberfläche mit sehr geringen Überlagerungen aus der Eiszeit. An vier verschiedenen Stellen wurden mit einem Bagger je ein Meter tiefe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...