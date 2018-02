Düsseldorf - In der Frage der Nachfolge von EZB-Vizepräsident Vitor Constancio haben die Finanzminister der Eurozone gestern den spanischen Wirtschaftsminister Luis de Guindos vorgeschlagen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Zuvor habe Philip Lane, der Notenbankchef von Irland und einziger Gegenkandidat von de Guindos, seine Kandidatur kurzfristig zurückgezogen. Heute würden die EU-Finanzminister diese Personalie wohl bestätigen, bevor die Staats- und Regierungschefs auf dem nächsten EU-Gipfel am 22./23. März dann die endgültige Entscheidung über die Neubesetzung treffen würden. Die achtjährige Amtszeit Constancios ende im Mai 2018. (20.02.2018/alc/a/a)

