Die Aktie von ProSiebenSat.1 ist heute gleich zu Handelsbeginn an die DAX-Spitze geklettert. Der Konzern befindet sich in exklusiven Verhandlungen mit dem Finanzinvestor General Atlantic über einen Einstieg. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.