Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Reckitt Benckiser von 7900 auf 7500 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management habe hinsichtlich Wachstum und Margenentwicklung für 2018 nicht so viel Vertrauen geschaffen wie erhofft, schrieb Analystin Rosie Edwards in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Konsumgüterkonzern stecke in der Wachstumserholung mit mittelfristig attraktivem Profitabilitätspotenzial. Er komme aber nur in Trippelschritten voran./ag/das Datum der Analyse: 20.02.2018

ISIN: GB00B24CGK77