Original-Research: All for One Steeb AG - von BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG Einstufung von BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG zu All for One Steeb AG Unternehmen: All for One Steeb AG ISIN: DE0005110001 Anlass der Studie: Q1-Bericht 2017/18, Kurzanalyse Empfehlung: Kaufen seit: 20.02.2018 Kursziel: EUR 76,20 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 24.5.2017, zuvor Halten Analyst: Daniel Großjohann Hohe Auslastung, Wachstum bleibt >15%, aber Peer-Multiples geben leicht nach Mit einem Umsatzzuwachs von rd. 16% zeigte die All for One Steeb AG (ISIN DE0005110001, Prime Standard, A1OS GY) ein starkes Q1 2017/18 (Kalender Q4). Der Umsatzzuwachs, im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresquartal, bleibt zum dritten Mal in Folge oberhalb der Marke von 15% und damit klar oberhalb des 8%-igen Umsatzanstiegs, den wir für 2017/18e erwarten. Auf Grund weiterhin hoher Investitionen (auch in Personal), dem vermehrten Bezug von Beraterressourcen aus dem Partnernetzwerk und eines negativen Einmaleffektes (i.H.v. EUR 0,5 Mio.) im Segment LOB entwickelte sich das EBIT mit einem Zuwachs von 5% unterproportional. Wir sehen unsere Umsatzschätzung für 2017/18e als eher konservativ an, obwohl wir damit am oberen Ende der Guidance liegen. Beim EBIT könnte sich u.a. ein moderateres Umsatzwachstum im weiteren Jahresverlauf sogar positiv auf die Margen auswirken, da die Projekte zu einem höheren Anteil durch eigene Mitarbeiter abgedeckt werden können. Wir belassen unsere Schätzungen daher unverändert. Die Bewertungen in der Peer-Gruppe waren im Zuge der allgemeinen Marktkorrektur leicht rückläufig. All for One Steeb überzeugt operativ, die Aktie zeigt Stärke im aktuellen Marktumfeld. Unser Kursziel ist indes noch nicht erreicht, so dass wir bei einem Kurspotenzial von knapp unter 10% die Kaufempfehlung beibehalten. Unser Kursziel für die All for One Steeb-Aktie, zu jeweils gleichen Teilen auf DCF-Bewertung und Peer-Gruppen-Analyse basierend, beläuft sich auf EUR 76,20. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16115.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden http://www.bankm.de/webdyn/141_cs_Research%20Reports%20Disclaimer.html. Kontakt für Rückfragen BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG Daniel Großjohann Mainzer Landstraße 61, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42 Fax +49 69 71 91 838-50 Email: daniel.grossjohann@bankm.de

