Dutzende Schüler liegen nach dem jüngsten Schulmassaker vor dem Weißen Haus - und fordern schärfere Waffengesetze. Donald Trump sendet erste Signale.

Die Proteste gegen die lockeren Waffengesetze in den USA gehen weiter. Vor dem Weißen Haus legten sich Jugendliche am Montagabend (Ortszeit) auf den Boden, um an die Toten durch Waffengewalt an Schulen zu erinnern. Organisiert wurde der Protest von einer Gruppe namens Teens for Gun Reforms, wie Medien berichteten. Sie wurde von mehreren hundert Demonstranten unterstützt. Für den 24. März kündigten Waffen-Gegner eine große Protestveranstaltung in Washington an.

Die Schüsse an einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...