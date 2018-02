Das syrische Rebellengebiet im östlichen Ghuta bei Damaskus soll am Dienstagmorgen erneut bombardiert worden sein. Es soll mehr als 100 Tote geben.

In Syrien haben regierungstreue Streitkräfte ungeachtet internationaler Rufe nach einem Ende der Gewalt erneut die Rebellenenklave im östlichen Ghuta nach Oppositionsangaben angegriffen. In der Nacht und am Dienstagmorgen sei das Gebiet bei Damaskus bombardiert und mit Raketen beschossen worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Die verstärkten Luftangriffe dienten der Vorbereitungen einer Bodenoffensive gegen die Aufständischen. Am Montag seien mehr als 100 Menschen getötet worden, ...

