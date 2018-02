Covestro: Der Weg ist frei

Seit der Loslösung von Bayer (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017) ist Covestro (WKN: 606214 / ISIN: DE0006062144) eine absolute Erfolgsgeschichte. In dieser Woche kam ein neues Kapitel hinzu. Am Dienstag freuten sich Anleger über starke Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr. Die Freude könnte in Zukunft sogar noch größer sein.

Covestro profitierte 2017 von einer höheren Nachfrage nach hochwertigen Kunststoffen. Die Umsatzerlöse kletterten um 18,8 Prozent auf 14,1 Mrd. Euro. Das EBITDA legte sogar um 70,6 Prozent auf 3,4 Mrd. Euro zu, während das Konzernergebnis von 795 Mio. Euro auf 2,0 Mrd. Euro mehr als verdoppelt werden konnte. Die Dividende wird von 1,35 auf 2,20 Euro angehoben. 2018 soll es positiv weitergehen. Auch die Analystenzunft bleibt optimistisch.

Quelle: de.4.traders.com

Bei JPMorgan wurde vor allem auf den starken Free Cashflow und die guten Aussichten verwiesen. Daher bleibt es im Fall der im MDAX (WKN: 846741 / ISIN: DE0008467416) gelisteten Covestro-Aktie bei der "Overweight"-Einschätzung und einem Kursziel von 100,00 Euro. Die Commerzbank-Analysten trauen der Covestro-Aktie sogar einen Sprung auf 110,00 Euro (Rating: Buy") zu. Neben den positiven Aussichten gefällt den Markexperten die im Branchenvergleich günstige Bewertung der Aktie.

