Liebe Trader,

Schaut man sich den Kursverlauf vom MDAX-Index aus den letzten Monaten etwas genauer an, befand sich der Wert seit Ende August 2017 in einem relativ kurzen Aufwärtstrend, welcher bis Mitte November 2017 anhielt. Es folgte eine ebenso kurzfristige Konsolidierungsphase, welche einen oberen Widerstandsbereich zwischen 27.000 und 27.200 Punkten entwickelt hat und dieser auch für einen kurzen Zeitraum durchbrochen werden konnte. Die Freude darüber währte jedoch nicht lange, nur Tage später geriet das Barometer merklich unter Druck und fiel um über 2.500 Punkte auf 24.808 Punkte und leicht unter den EMA 200 zurück. In den letzten Tagen antworteten Bullen mit einer kurzzeitigen Erholung an den Widerstand von rund 26.300 Punkten. Zeitgleich testete das Aktienbarometer die 50-Tage-Durchschnittslinie und wurde zurückgeworfen.

Short-Chance:

Die jüngsten Ergebnisse der Tageskerze zeigen einen Abpraller vom Widerstand bei 26.319 Punkten und könnten auf Kursziele zurück bis zur 200-Tage-Durchschnittslinie bei aktuell 25.531 Punkten hinweisen. Sollte der MDAX unter den EMA 200 fallen, wäre es durchaus möglich die letzten markanten Tiefpunkte bei 24.808 Zählern zu erreichen. Denn noch befindet sich der Markt derzeit in einer sehr volatilen Bärenmarktphase, was eine behutsame Investitionspolitik erforderlich macht. Gelingt hingegen ein Ausbruch über das Niveau von 26.500 Punkten wäre ein anschließender Lauf des Index gen 27.000 Punkte durchaus vorstellbar. Dieses Szenario wirkt bei diesem Chartbild jedoch wenig wahrscheinlich!

Widerstände: 26.344 / 27.154 / 27.150 / 27.525 / 26.319 Punkte

Unterstützungen: 25.752 / 25.997 / 26.645 / 25.936 / 24.953 Punkte

Wochenchart:



Tageschart:



M-Dax-Performance-Index, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Index zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 26.222 Punkte; 10:15 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

