Natürlich sind heute noch zahlreiche bestehende industrielle Anlagen und Maschinen in Betrieb, die keine Industrie-4.0-Anforderungen erfüllen. Dieses Defizit löst Turck duotec mit dem duoSol-I-xCom. Mit dieser Elektronik-Plattform stellt das Unternehmen eine leistungsfähige Hardware-Basis zur Verfügung. Im Systemverbund mit einer Steuerungssoftware bildet das duoSol-I-xCom eine Komplettlösung, die unter anderem zustandsbasierte Produktionsprozesse überwacht, kontrolliert, auswertet und insgesamt effizienter macht.

Retrofit macht alte Anlagen effizienter

Als Retrofit-Lösung konzipiert, kann diese Lösung in Anlagen nachgerüstet werden, die ursprünglich über keine solche intelligente Funktionalität verfügen. Zur Komplettierung in Gateway-Systemen, die Prozessdaten auswerten, weiterverarbeiten, interpretieren und wieder an Anlagen zurückgeben, übernimmt das duoSol-I-xCom die Aufgabe der kontinuierlichen Datenerfassung. Diese Arbeitsteilung verfolgt ein gemeinsames Ziel: die Ausfallraten von Maschinen und Anlagen zu minimieren sowie Stillstandzeiten und Wartungskosten zu reduzieren. Das System basiert auf dem Embedded Board duoMod-I-AM335x, der ersten modularen ...

