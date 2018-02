Eine Kölner Ärztin hat erfolgreich vor dem Bundesgerichtshof die Löschung ihrer Daten bei dem Ärztebewertungsportal Jameda eingeklagt.

Das Ärztebewertungsportal Jameda muss die Daten einer Kölner Hautärztin vollständig löschen. Das entschied am Dienstag der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe und gab der Dermatologin recht, die in den Vorinstanzen noch unterlegen war. Das Grundrecht der Frau auf informationelle Selbstbestimmung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...