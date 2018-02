Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Eine Koproduktion von Bavaria Fiction, Sky Deutschland und Sonar Entertainment



Malta, 20. Februar 2018 - "Das Boot" ist im Kasten: die finalen Szenen der neuen Eventserie von Bavaria Fiction, Sky Deutschland und Sonar Entertainment wurden in Malta in einem Wasserbecken sowie auf offenem Meer abgedreht.



Die neue Serie ist inspiriert vom Oscar- und Golden Globe-nominierten Meisterwerk von Wolfgang Petersen und dem gleichnamigen Bestseller von Lothar-Günther Buchheim. Die 26,5 Millionen Euro teure Produktion vereint zwei parallel verlaufende Handlungsstränge an Land und auf offener See und erweckt die Sinnlosigkeit des Zweiten Weltkrieges eindrucksvoll zum Leben. Gefilmt wurde an Drehorten in München, La Rochelle, Prag und Malta. "Das Boot" wird voraussichtlich Ende 2018 exklusiv auf Sky in Deutschland, Österreich, Italien, Großbritannien und Irland zu sehen sein. International wird die Serie von Ko-Produktionspartner Sonar Entertainment vertrieben.



Während des 105-tägigen Drehs wurde unter anderem in den Straßen von La Rochelle gefilmt, um die aufkommende Résistance und die Unruhen an Land zu zeigen. Als weiterer Drehort diente zudem die dortige Marinebasis. Zwei Monate dauerte die Sanierung der 240 Tonnen schweren Außenfassade des U-Bootes, das im Hafen von La Rochelle und vor der Küste Maltas zum Einsatz kam. Das 45 Meter lange Set der U-Boot-Innenräume, das für die Dreharbeiten in Prag verwendet und hydraulisch mittels Gimbal zum Leben erweckt wurde, wurde 15 Wochen lang aufgebaut. Es ist komplett mit Kontrollraum, Funkraum, Torpedoraum, Kapitänskajüte, Kajüte des Obermaats, Maschinenräumen, Kombüse, Hydrophonraum, Kommandoturm und Kapitänsquartier ausgestattet.



Regisseur Andreas Prochaska sagt über den Abschluss der Dreharbeiten: "Erzählerisch stand für uns die enge Verknüpfung der beiden Handlungsstränge - das klaustrophobische Leben an Bord der U-612 und die aufkommende Résistance in La Rochelle - im Vordergrund. Ich glaube, dass die Dynamik, die durch den Wechsel zwischen den Szenen an Land und auf See entsteht, ein besonderes Erlebnis für die Zuschauer sein wird. Eine Produktion dieser Größenordnung, die in vier Ländern mit insgesamt 79 Schauspielern und beinahe 1.000 Statisten gedreht wurde, war eine einzigartige Erfahrung und ich möchte mich bei Cast und Crew für die harte Arbeit bedanken."



Zur internationalen Besetzung von Das Boot gehören Schauspieler aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA, darunter Vicky Krieps ("Der seidende Faden"), Tom Wlaschiha ("Game of Thrones"), Lizzy Caplan ("Masters of Sex"), Rick Okon ("Tatort"), August Wittgenstein ("The Crown"), Vincent Kartheiser ("Mad Men"), James D'Arcy ("MARVEL's Agent Carter"), Thierry Frémont ("Juste un regard"), Rainer Bock ("Inglourious Basterds"), Leonard Scheicher ("Finsterworld"), Robert Stadlober ("Sommersturm"), Franz Dinda ("Die Wolke") und Stefan Konarske ("Der junge Karl Marx").



Vicky Krieps spielt die Übersetzerin Simone Strasser, deren Bruder an Bord der U-612 in See sticht. Sie kommentiert: "Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, Simone Strasser zu spielen. Simone ist die zentrale Figur, die die Handlungsstränge an Land und zur See verknüpft. Eine Frau, die mutige Entscheidungen trifft und zeitgleich einen Kampf zwischen Verstand und Herz mit sich selbst ausficht. Ihre Handlungen setzen ein Netz aus Lügen und Täuschungen in Gang. Ich bin stolz darauf, wie wir diese faszinierende Geschichte zum Leben erweckt haben."



Rick Okon, der den U-Boot-Kaleun Klaus Hoffmann darstellt, ergänzt: "Die Rolle des Kapitäns zu übernehmen war für mich eine großartige und gleichzeitig intensive Erfahrung. Bei den Dreharbeiten der U-Boot-Szenen wurde uns klar, wie hart das Leben an Bord gewesen sein muss. Und zu wissen, dass damals von 30.000 U-Boot-Soldaten nur ein kleiner Bruchteil überlebt hat, macht einem die Brutalität des Krieges erschreckend deutlich."



Chefautoren der Serie sind Tony Saint (Margaret Thatcher: The Long Walk to Finchley, The Interceptor) und Johannes W. Betz (Der Tunnel, Die Spiegel-Affäre). Das Boot entsteht unter der Regie von Andreas Prochaska, einem der renommiertesten deutschsprachigen Filmemacher, der unter anderem bereits durch Filme wie "Das finstere Tal" und "Das Wunder von Kärnten" bekannt wurde. Prochaska wurde neben dem Deutschen Filmpreis, der Romy und dem Bayerischen Fernsehpreis auch mit einem International Emmy ausgezeichnet. Ausführende Produzenten sind Moritz Polter (Spotless, Crossing Lines), Oliver Vogel (Dengler, SOKO Stuttgart) und Jan S. Kaiser (Hotel Lux, Brecht) für Bavaria Fiction; Marcus Ammon und Frank Jastfelder für Sky Deutschland; und Jenna Santoianni (Taboo, The Shannara Chronicles) für Sonar Entertainment.



Über "Das Boot":



Die Geschichte der neuen Event-Serie Das Boot beginnt im Herbst 1942, zu einer Zeit in der die U-Boot-Kriegsführung während des Zweites Weltkrieges immer brutaler wird. Im Herbst 1942 ist die U-612 im besetzten Frankreich bereit für ihre Jungfernfahrt. Unter ihnen befindet sich auch der neue Kaleun des U-Bootes, Klaus Hoffmann (Rick Okon). Schnell hat die 40-köpfige Besatzung mit den beengten und klaustrophobischen Bedingungen unter Wasser zu kämpfen. Sie werden körperlich und mental an ihre Grenzen getrieben und schließlich beginnen zwischenmenschliche Spannungen die Loyalitäten an Bord auf eine harte Probe zu stellen. In der Zwischenzeit gerät die Welt von Simone Strasser (Vicky Krieps) im Hafen La Rochelles außer Kontrolle. Simone ist hin- und hergerissen zwischen ihrem Zugehörigkeitsgefühl gegenüber Deutschland, der Résistance und einer gefährlichen und verbotenen Liebe. Dabei lernt sie mehr über sich selbst als jemals zuvor. Könnte alles, was sie für wahr hielt, tatsächlich eine Lüge sein?



Über Sky Deutschland:



Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Dez. 2017).



Über Bavaria Fiction:



Bavaria Fiction (ehem. Bavaria Fernsehproduktion) zählt zu den erfolgreichsten Produktionsfirmen Europas. Die Tochterfirma von Bavaria Film und ZDF Enterprises wird von den Geschäftsführern Jan S. Kaiser und Manfred Haus-Pflüger sowie Chief Creative Officer Oliver Vogel geleitet. Mit rund 17.000 Sendeminuten und Sendungen wie "Sturm der Liebe", "Die Rosenheim-Cops", "SOKO Stuttgart", "Inga Lindström" und "Dr. Klein" erreicht die Bavaria Fiction jede Woche Millionen von Zuschauern allein in Deutschland. Neben täglichen und wöchentlichen Serien, Reihen wie den Tatort-Formaten und zahlreichen Fernsehfilmen steht die Bavaria Fiction für aufwändiges Eventfernsehen wie die Mehrteiler "Bella Germania" und "Brecht" sowie für internationale Koproduktionen wie beispielsweise "Das Boot - Die Serie", die an das Oscar- und Golden Globe nominierte Meisterwerk von Wolfgang Petersen anknüpft.



Über Sonar Entertainment



Sonar Entertainment ist ein führendes unabhängiges Entertainment-Studio, das Inhalte für ein globales Publikum entwickelt, produziert, finanziert und vertreibt. Wir bieten eine einzigartige Plattform für kreatives Talent dank eines Full-Service-Studios und einer globalen Vertriebsgesellschaft. Unsere finanzielle Stärke und Unabhängigkeit gibt uns die Freiheit, Entwicklungen und Produktionen auf globaler Ebene zu finanzieren und mit den innovativsten Geschichtenerzählern der Branche zusammenzuarbeiten. Zu Sonar Entertainments Premium-Serien, die momentan ausgestrahlt, produziert oder entwickelt werden, gehören die zweite Staffel von Mr. Mercedes (AT & T AUDIENCE Network für DIRECTV und AT & T U-verse ), die basierend auf Stephen King's Roman von David E. Kelley geschrieben wurde; die zweite Staffel von The Son mit Pierce Brosnan für AMC; und die achtteilige Serie Das Boot, die von dem gefeierten Film inspiriert wurde, für Sky. Sonar Entertainment vertreibt auch außerhalb Großbritanniens die von Ridley Scott für FX und BBC One produzierte Serie Taboo mit Tom Hardy. Zu Sonar's Dokumentationen und Lifestyle-Serien zählen unter anderem Texas Metal für Discovery und Foods Greatest Hits für Scripps; im Bereich der Kinder- und Familienserien gehören Counterfeit Cat, das auf Disney XD in den USA, auf Teletoon in Canada, Hulu und weiteren 200 Ländern weltweit ausgestrahlt wird sowie Disney's Go Away, Unicorn! zu Sonar's Portfolio. Darüber hinaus vertreibt Sonar Entertainment über 1.000 Titel mit preisgekrönten Programmen von RHI Entertainment, Hallmark Entertainment und Tricon Films & Television.



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Sky Deutschland Birgit Ehmann External Communications Tel: 089/9958 6850 birgit.ehmann@sky.de twitter.com/SkyDeutschland twitter.com/SkySerien twitter.com/BirgitEhmann



Bavaria Fiction: Isabelle Fedyk Head of Marketing & PR Tel: +49 89 6499 3744 Isabelle.Fedyk@Bavaria-Fiction.de



Sonar Entertainment: Alan Zapakin SVP, Marketing & Publicity Tel: 001-424-208-7425 AZapakin@sonarent.com



Unit Publicist & Kontakt für Bildanfragen Dr: Sarah Gutierrez Tel: +44 7971206887 Sarah.gutierrez@waytoblue.com



Kontakt für Fotomaterial: Margit Schulzke Tel: 089/9958 6847 margit.schulzke@sky.de picture.management.skyde@sky.de