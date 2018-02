Budapest, Ungarn (ots/PRNewswire) -



Das ImplantCenter hat kürzlich einen neuen Operationsraum für kompliziertere Behandlungen in Betrieb genommen. Dies ergänzt die zahlreichen anderen Neuerungen, die das Angebot des ImplantCenter erweitern, wie zum Beispiel die vier gemütlichen Apartments, in denen sich Patienten nach der Behandlung in der Klinik ausruhen können, oder ein Schulungszentrum für Implantologie. Diese Neuerungen sind Teil der kontinuierlichen Verbesserungen der letzten 15 Jahre, bei gleichzeitig erstklassigem Service.



Eine Multimediapräsentation zu diesen Neuigkeiten finden Sie unter folgendem Link: https://www.multivu.com/players/uk/8274651-implantcen ter-hungarian-dental-service/



Die Klinikfläche wuchs im Laufe der Jahre um das Zehnfache auf ungefähr 1800m2. Die oralchirurgische Abteilung wurde 2015 eröffnet. Heute stehen acht zahnärztliche und vier oralchirurgische Behandlungsräume zur Verfügung. In allen oralchirurgischen Behandlungsräumen können ambulante oralchirurgische Behandlungen durchgeführt werden. Das private zahnärztliche ImplantCenter ist in Ungarn einzigartig, da komplexere Behandlungen im Rahmen eines eintägigen chirurgischen Verfahrens durchgeführt werden können. Grund hierfür ist der große und voll ausgestattete Operationsraum, der im November 2017 eröffnet wurde. Das Angebot des ImplantCenter umfasst auch private Ein- oder Zweibettzimmer, in denen die Patienten nach dem Eingriff medizinisch überwacht werden.



"Um für die zahnärztlichen Probleme jedes Patienten eine Lösung anzubieten, war es sehr wichtig für uns, dass wir einen umfangreichen Service anbieten können, zum Beispiel in Bezug auf Diagnose (Röntgen- und CT-Geräte), allgemeine und beliebte Behandlungen (ästhetische Zahnmedizin), Oralchirurgie, komplette Gebissrekonstruktion mit Implantaten, einschließlich HNO und Zahntechnik," meinte Dr. Attila Kámán, Gründer und Leiter der Klinik.



Durch die außerordentlichen Innovationen und Erweiterungen hat sich das ImplantCenter zu einer einzigartigen Privatklinik für Zahnmedizin und Oralchirurgie entwickelt, deren Qualitätsbehandlungen auch im internationalen Vergleich mithalten können. Der nagelneue Operationsraum für komplexere Behandlungen, die vier gemütlichen Apartments zum Ausruhen nach der Behandlung an der Klinik und die Eröffnung des Schulungszentrums für Implantologie ab 2018 verbessern das Angebot noch weiter. Die ImplantCenter-Klinik steht für alle Patienten unabhängig vom Alter und der Sprache offen und seit Neuestem auch unabhängig davon, wie komplex die geplante zahnärztliche Behandlung ist. Mit 20 Jahren Erfahrung, der Kenntnis neuester Techniken und den voll ausgestatteten Räumlichkeiten gibt es für das ImplantCenter keine hoffnungslosen Fälle mehr.



"Mit 27.000 erfolgreich eingesetzten Implantaten können wir als Spezialisten für Zahnimplantation auch komplexere und "hoffnungslose" Fälle unserer Patienten, die jedes Jahr aus aller Welt zu uns kommen, lösen", erklärt Dr. Attila Kámán. "Zudem haben wir ein Schulungszentrum geschaffen, in dem Spezialisten ihre Kenntnisse an interessierte Fachleute weitergeben können. Unser Ziel ist es einmal mehr, die Genesung der Patienten zu verbessern."



Informationen zum ImplantCenter



Die ImplantCenter Zahnmedizin und Oralchirurgie-Klinik wurde 2004 in Budapest eröffnet. Das Familienunternehmen wurde von Dr. Attila Kámán (Oral- und Mund-Kiefer-Gesichtschirurg, M.Sc. der Implantologie) und seiner Frau, Dr. Edith Kámánné Bankós, aufgebaut und wurde langfristig als ein Großprojekt konzipiert. Das Leitprinzip ist der Einsatz von Weltklasse-Technologie und -Techniken, gutem Qualitätsmaterial und die Anstellung hochqualifizierter Mitarbeiter mit breitgefächerter, internationaler Erfahrung.



IMPLANTCENTER



Zahnmedizin und Oralchirurgie



67, Margit körút, 1024 Budapest, Ungarn



+36-1-422-08-08 http://www.zahnimplantat-budapest.de



info@zahnimplantat-budapest.de



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/642013/ImplantCenter.jpg )



Video:



https://www.multivu.com/players/uk/8274651-implantcen ter-hungarian-dental-service/ (https://www.multivu.com/players/uk/8274651-implantcenter-hungarian-dental-service/)







OTS: ImplantCenter Dentistry and Oral Surgery Budapest newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129643 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129643.rss2