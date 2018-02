Linz - Dass die tschechische Wirtschaft gut läuft, hat man letzten Freitag wieder deutlich gesehen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Denn im Jahresvergleich sei sie im letzten Quartal 2017 um 5,10 Prozent gewachsen. Für das Gesamtjahr bedeute das ein BIP-Wachstum von 4,40 Prozent. Wie man schon bei den Konsumentenpreisen gesehen habe, lasse der Inflationsdruck nach. Diese Tendenz habe man jetzt auch bei den Importpreisen im Dezember sehen können. Sie seien im Jahresvergleich um 4,20 Prozent gefallen. Sollte sich der Trend bei den Preisen fortsetzen, könnten die Inflationsprognosen der Zentralbank (CNB) enttäuscht werden. Alles in allem einige Fragezeichen, die die Krone zwischendurch schwächen könnten. Langfristig gehen wir weiter von einer stärkeren Krone aus, so die Oberbank. (20.02.2018/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...