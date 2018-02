"Bring a friend": Gratis Urlaub für die Begleitperson



Flachau (ots) - Die Ladies Week ist zurück unter dem Motto "1+1 Gratis". Ab sofort profitieren alle von diesem Angebot, das vom 17. bis 24. März 2018 gilt. Reist man im Doppelpack an, bekommt man während der Ladies Week -bei Buchung eines Wochenpaketes im Doppelzimmer - von teilnehmenden Beherberger einen 6-Tagesskipass geschenkt. So können nun alle die Vorteile und das Programm der Ladies Week genießen.



Neben dem geschenkten zweiten Skipass gibt es während der Ladies Week, wie auch früher schon, ein buntes Rahmenprogramm, mit Partys, Konzerten, Skitests, Skiguidings und Skisafaries in den sieben Wintersportorte der Salzburger Sportwelt - Flachau, Wagrain-Kleinarl, St. Johann-Alpendorf, Radstadt, Altenmarkt-Zauchensee, Eben und Filzmoos.



Manege frei heißt es im Event Circus in Wagrain-Kleinarl. Eine der stärksten Livebands des Landes, Die Seer eröffnen mit einem Konzert am 18. März 2018 die Ladiesweek. Im eigens dafür aufgestellten Zirkuszelt gelingt es, diese tolle Band hautnah zu erleben. Kartenvorverkauf über [www.oeticket.com] (http://www.oeticket.com) und beim TVB Wagrain-Kleinarl [www.wagrain-kleinarl.at] (http://www.wagrain-kleinarl.at)



In verschiedenen Skihütten und Hotels in Zauchensee ist sie vom 17. Bis 23. März 2018 wieder unterwegs, die "New Orleans Dixielandband" und bringt die Ladies so richtig in Schwung. Geplante Termine: [www.altenmarkt-zauchensee.at] (http://www.altenmarkt-zauchensee.at)



Die Salzburger Sportwelt und ihre acht Ferienorte bilden das winterliche Herzstück von Ski amadé, Österreichs größtem Skivergnügen mit 760 Pistenkilometern, 270 modernen Lift- und Berganlagen, 25 Ski- und Snowboardschulen und über 120 Skihütten. Im Salzburger Pongau sind die Pisten, Snowparks und Funslopes bis Saisonende bestens präpariert. Das Frühjahr ist zudem die perfekte Zeit zum Skitourengehen, Sonnenbaden oder zum Langlaufen auf den schneesicheren (Höhen)Loipen in der Region.



Zwtl.: Veranstaltungstipps für die Ladies Week 2018:



* 17. März 2018 | St. Johann-Alpendorf "9. Eule Downhill Cross" * 17.-24. März 2018 I Flachau - täglich Live-Musik im Dampfkessel (ab 12.00 Uhr) und im Flachauer Gutshof- Musistadt (ab 21.00 Uhr) * 17. - 21. März 2018 | Flachauwinkel-Kleinarl "Absolut Park Spring Battle" * 20. März 2018 I Zauchensee große "Modenschau Steiner1888" * 21. März 2018 | Radstadt "Rundgang mit dem Radstädter Nachtwächter" * 22. bis 25. März 2018| Wagrain: "CEV Snow Volleyball European Championship" * 23. März 2018 | Radstadt - "Brandheiße Partynight" mit Top Bands * 25. bis 27. März 2018 | Filzmoos "13. Filzmooser Kinder Grand Prix"



[www.salzburgersportwelt.com] (http://www.salzburgersportwelt.com)



