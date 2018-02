Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) -



Borderless Access, ein weltweites Unternehmen im Bereich der digitalen Marktforschung, macht diverses Verbraucherverhalten, Emotionalität und Micro-Moments durch sein neues, revolutionäres Produkt' 'TAPP (https://www.borderlessaccess.com/TAPP)' leicht für Marken zugänglich. Diese Produkteinführung geht Hand in Hand mit der Vision des Unternehmens, durch fortschrittliche Analytik und Technologie weltweiter Führer für Lösungsangebote im Bereich der digitalen Marktforschung zu werden, damit ein besseres Verständnis für Verbrauchererfahrungen und Konsumentenverhalten in wachsenden und entwickelten Märkten geschaffen werden kann.



Ruchika Gupta, CEO von Borderless Access, äußerte sich bezüglich der Einführung von TAPP wie folgt: "Die wachsende Verwendung von Smartphones, sozialer Netzwerke und anderer digitaler Kommunikationsplattformen bietet umfangreiche Möglichkeiten für ein besseres, detaillierteres Verstehen von Verbraucherverhalten in Echtzeit als je zuvor. Dies kann als Segen für Marken verstanden werden, die ständig auf der Suche nach Möglichkeiten sind, ihre Verbraucher im richtigen Moment zu erreichen, um ihnen ihre Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Mit unserer langjährigen Erfahrung im Bereich des Verbraucherverhaltens in den verschiedensten Regionen konnten wir TAPP konzipieren. Bisher wurde unser Produkt an zwei führenden globalen Marken erprobt und unterstützte sie dabei, Lebensituationen und persönliche Erfahrungen von Verbrauchern zu verschiedenen Zeitpunkten und an verschiedenen Orten zu verstehen."



TAPP identifiziert Muster und Trends, indem Interaktionen von Verbrauchern sowie ihr emotionaler Zustand und Verhalten inmitten ihres Umfelds durch einzigartige Methoden und maschinelle Lernverfahren, die Marken reichhaltige, leicht interpretierbare und umsetzbare Erkenntnisse liefern, analysiert werden. TAPP unterstützt Vermarkter und Forscher dabei, die Mikro-Momente der Verbraucher zu verstehen, um Kommunikation in Gang zu bringen, Markenaktivierung handzuhaben, Konzepte zu erproben, Produkte zu entwickeln und vieles andere mehr.



TAPP befähigt Vermarkter und Forscher dazu, Verbraucher an Ort und Stelle anzuvisieren und entsprechende Inhalte gemäß ihrer persönlichen Umstände zu entwickeln.



Borderless Access: Daten und Fakten



Borderless Access (https://www.borderlessaccess.com/) , globaler Lösungsanbieter im Bereich der digitalen Marktforschung, liefert Einblicke in die Erfahrungen und Lebenssituationen engagierter Verbraucher, von schwer zu erreichenden Zielgruppen (Verbraucher, B2B und spezialisierte Fachkreise, einschließlich Gesundheitswesen) in aufstrebenden und entwickelten Märkten, gestützt auf Technologie und Community-Analytik, bis hin zu einem globalen Kundenstamm von Marktforschungsfirmen, Werbeagenturen, Beratungsfirmen und Unternehmen.



Der innovative Ansatz des Unternehmens findet sich in den Produkten und Lösungen für die Marktforschung wieder, darunter Panel Solutions, SmartSight, HealthSight und TAPP.



