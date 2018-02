FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 20.02.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6550 (6700) PENCE - 'EW' - BARCLAYS CUTS SERCO GROUP PRICE TARGET TO 125 (150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES GRAFTON GROUP PRICE TARGET TO 830 (814) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 100 (98) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7500 (7900) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS TRAVIS PERKINS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1550 (1800) PENCE - BERENBERG RAISES GRAFTON GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 920 (800) PENCE - BERENBERG RAISES SIG PRICE TARGET TO 160 (145) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 305 (295) PENCE - 'OUTPERFORM' - CS CUTS RECKITT BENCKISER TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 6300 (7500) PENCE - GOLDMAN CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7020 (7300) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1200 (1150) PENCE - 'NEUTRAL' - JPM CUTS STANDARD LIFE ABERDEEN PRICE TARGET TO 500 (540) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 95 (100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7200 (7500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SHIRE TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 3600 (5000) PENCE - LIBERUM CUTS GLEESON (M.J.) PRICE TARGET TO 770 (844) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS MONEYSUPERMARKET.COM PRICE TARGET TO 335 (340) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 650 (640) PENCE - 'BUY' - RBC CAPITAL CUTS SANNE GROUP PRICE TARGET TO 940 (1000) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6500 (7000) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6400 (7000) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES MONEYSUPERMARKET.COM PRICE TARGET TO 345 (340) PENCE - 'NEUTRAL'



