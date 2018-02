Als Komplettlieferant von Maschinen und Werkzeugen zur Folien- und Textilverarbeitung verfügt die Firma Kiefel, Freilassing, über jahrzehntelange Erfahrungen im Werkzeug- und Sondervorrichtungsbau. Mit dem Ziel, verkürzte Entwicklungszeiten zu realisieren, erkannte Kiefel schon früh das Potenzial einer simulationstechnischen Abbildung des Thermoformens. Den richtigen Partner zur Umsetzung dieses Vorhaben fand das Unternehmen in der Firma Simpatec, Aachen, einem führenden Dienstleistungs- und Softwareunternehmen für die Kunststoff verarbeitende Industrie. Deren Simulationswerkzeug zur Tiefziehsimulation, T-SIM, setzt Kiefel bereits in der Vorentwicklung ein. Sowohl beim Thermoformen, Kaschieren als auch beim IMG-Verfahren leistet die Software einen erheblichen Beitrag, hochwertige Produkte schnell und kostengünstig herzustellen. So gelang es zum Beispiel, bei Automobil-Interieur-Teilen bis zu 80 Prozent der Entwicklungszeit und den damit verbundenen Kosten einzusparen. Das Zusammenspiel von Simulationsergebnissen und Qualitätsbewertung bereits in der Bauteilentwicklungsphase ermöglichen erste Optimierungsschritte, noch bevor das reale Produkt existiert.

Von der Idee zum Bauteil

Bei der Produktion von Interieur-Bauteilen stellen vor allem eine hohe Entscheidungssicherheit für das richtige Herstellungsverfahren, die Minimierung technischer Risiken sowie die richtige Balance zwischen Kosten, Realisierbarkeit, Terminen und Qualitätsansprüchen die Anforderungen an ein leistungsfähiges Simulationswerkzeug. So können beispielsweise Bauteile im IMG-Prozess oder mit TEPEO2-Folie hergestellt werden, die keinen Narbauszug, kein divergierendes Narbbild oder aber Prägungen wie Airbag-Logos aufweisen. Die Bauteile erreichen damit Qualitätsmerkmale, die sonst nur Slush- oder Sprühhäuten vorbehalten waren. Werkzeuge wie T-SIM sind deshalb gefragt, "Wunschdenken" im Rahmen von nachvollziehbaren Entscheidungsgrundlagen zu transformieren.

Erste Entscheidungshilfen liefern Machbarkeitsanalysen. Bauteile werden als CAD-Daten, die dem gewünschten Fertigungsverfahren entsprechen, platziert und in Lage gebracht. Typische Randbedingungen, wie etwa Radien, Entformungsschrägen, Entformungsrichtung, Hinterschnitte, gewünschter Materialbedarf, maximale Werkzeughöhe, werden dabei beachtet.

Die Entscheidung, ob Bauteile zusammengelegt - wie im vorliegenden Beispiel die Vordertür des Tesla Model X - oder einzeln hergestellt werden, beziehungsweise ...

