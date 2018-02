Bern - Bis zu 20 Prozent ihrer Arbeitszeit verlieren Mitarbeitende für die Suche im firmeneigenen Intranet. Eine neue Lösung des Ostschweizer Softwareanbieters Hulbee will das ändern. Die ist dringend notwendig, auch weil Google ihre Lösung für firmeninterne Suche vom Markt nimmt. Swisscom unterstützt im Vertrieb und in der Umsetzung dank ihrem Know-how.

Die Suche nach Inhalten im Internet hat sich in den letzten Jahren markant verbessert. Nicht so im firmeninternen Intranet: Hier scheint vielerorts die Zeit stehen geblieben zu sein. Die wesentlichen Ergebnisse lassen sich hier immer noch schwer unterscheiden, von zahlreichen überflüssigen Suchergebnissen - fast wie in den Anfangszeiten des Internets. Diese Probleme verschärfen sich laufend mit der exponentiell wachsenden Menge an Daten in Unternehmen: Alle zwei Jahre verdoppelt sich die Menge der verfügbaren Daten im Unternehmen. Für Mitarbeitende wird die Suche damit zur Suche nach der Nadel im Heuhaufen.

Nun lanciert Swisscom zusammen mit dem Schweizer Softwareanbieter Hulbee eine zentrale Lösung, die das Finden von relevanten Dokumenten - unabhängig vom Speicherort ...

