shareribs.com - der technische Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Dazu zählen auch die Blockchain-Technologie, Kryptowährungen, Token und ICOs. Unsere Empfehlung zu NetCents Technology Inc. hat Ihnen einen kleinen Vorgeschmack darauf gegeben, was in diesem Sektor möglich ist.Vom Empfehlungsniveau bei 0,44 CAD konnte sich die NetCents-Aktie unter hohen Umsätzen in der Spitze mehr als verfünfzehnfachen und markierte einen Höchstkurs von 6,75 CAD. Aus einem Investment in Höhe von 2.500 Euro wurden im Idealfall innerhalb von vier(!) Wochen bis zu 38.350 Euro!In den vergangenen Wochen waren wir intensiv damit beschäftigt, eine weitere Möglichkeit für unsere Leser zu finden, diesen Megaerfolg zu replizieren. Damit sind wir auf einen deutschen ICO gestoßen, der unserer Meinung nach das Potenzial hat, eine Riesen-Erfolgsstory zu werden. Sie haben die einmalige Chance sich im Vorfeld dieses ICOs in die sogenannte Whitelist einzutragen, so dass Sie mit als erste Token zeichnen dürfen. Dazu erhalten Sie während des Vorverkaufs noch einen attraktiven Bonus. Aber alles der Reihe nach.

Den vollständigen Artikel lesen ...