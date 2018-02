München (ots) -



- 11,9 % MA 14-49, 22,5 % MA 14-29 für "Naked Attraction" - Neue Bestwerte für die außergewöhnliche Dating-Show - RTL II-Tagesmarktanteil 6,6 %



Am gestrigen Montagabend begab sich Promi-Lady Cathy Lugner in "Naked Attraction - Dating Hautnah" auf die Suche nach ihrem Traumpartner. Das Interesse der Zuschauer war groß: Die außergewöhnliche Dating-Show erreichte 11,9 Prozent MA und 22,5 Prozent MA in der jungen Zielgruppe (14-29) und somit neue Bestwerte!



Einen weiteren Erfolg konnte RTL II mit der dritten Folge von "Spiel die Geissens untern Tisch" verbuchen. Die neue Spielshow erreichte mit 6,4 % MA und 12,4 % MA in der jungen Zielgruppe (14-29) ebenfalls neue Bestwerte.



Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 6,6 %.



Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; TV Scope, BRD Gesamt 19.2.2018, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.



