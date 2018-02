Frankfurt am Main (ots) - Die BS PAYONE GmbH, Full-Service-Zahlungsanbieter mit Sitz in Frankfurt am Main, hat die Ausschreibung rund um das Payment von notesbooksbilliger.de, dem größten Onlinehändler im Bereich Computer und Unterhaltungselektronik in Deutschland, für sich entschieden. BS PAYONE wird zukünftig alle bargeldlosen Zahlungsprozesse, die über das E-Commerce-Portal sowie in den bundesweit vier Ladengeschäften am Point of Sale (PoS) vorgenommen werden, abwickeln.



BS PAYONE, hervorgegangen aus der Fusion des Acquiringunternehmens B+S Card Service GmbH und dem Kieler Payment Service Provider PAYONE GmbH, hat die Abwicklung aller Online-Zahlungen, die beim Kauf von Notebooks, Tablets, Smartphones, Haushaltsgeräten und TV über die Online-Shops von notebooksbilliger.de getätigt werden, übernommen. Darunter fallen Zahlungen über Visa, Mastercard, Masterpass, paydirekt, sowie PayPal. Gleichzeitig verantwortet BS PAYONE die Betrugsprävention.



Für das bargeldlose Bezahlen in den vier Präsenz-Ladengeschäften in Düsseldorf, Hannover, Hamburg und München ist die Finalisierung der Terminal- bzw. Kassen-Anbindung für das 2. Quartal 2018 geplant. Dann haben die Kunden am PoS die Wahl zwischen Maestro-, VISA-, Mastercard- sowie die der girocard-Zahlung. Die Implementierung weiterer Services seitens BS PAYONE sind mittel- bis langfristig geplant.



Martin Schwager, COO notebooksbilliger.de, kommentiert: "Unserem Geschäftsmodell liegt es zu Grunde, den Einkauf nicht nur so günstig, sondern auch so einfach und unkompliziert wie möglich für unsere Kunden zu gestalten - dazu gehört auch schnelles, bequemes und sicheres Bezahlen, ein ganz essenzieller Part, nicht nur im Onlinegeschäft. BS PAYONE handelt nach gleicher Maxime: Der Payment-Spezialist hat unsere Sprache nicht nur sofort verstanden, sondern in eine für uns maßgeschneiderte Lösung übersetzt. Wir sind überzeugt, mit BS PAYONE einen idealen Partner für unsere Payment-Abwicklungen gefunden zu haben."



Carl Frederic Zitscher, Chief Commercial Officer (CCO) der BS PAYONE GmbH, ergänzt: "Als einer der führenden Omni-Channel-Anbieter wissen wir um die Herausforderungen, die eine reibungslose "Customer-Journey" über alle Verkaufskanäle hinweg mit sich bringt. Das schnelle und einfache Bezahlen, egal ob online, mobil oder am PoS, ist dabei ein zentraler Erfolgsfaktor. Eine Königsdisziplin, die wir beherrschen: Wir freuen uns sehr, die notebooksbilliger AG als einen der erfolgreichsten Online-Anbieter im Bereich Consumer Electronics in Deutschland mit unseren kanalübergreifenden Payment-Lösungen zu unterstützen."



Über BS PAYONE



Die BS PAYONE GmbH ist einer der führenden Omnichannel-Payment-Anbieter in Europa. Als Full-Service-Zahlungsdienstleister bietet sie ihren Kunden je nach Bedarf sowohl standardisierte als auch individuelle Payment-Lösungen für den Point of Sale und im E-Commerce an - auf allen Endgeräten und über alle Kanäle.



Unternehmen, die ihren Kunden bargeldloses Bezahlen anbieten möchten, erhalten von BS PAYONE alle Produkte zur automatisierten Abwicklung sämtlicher Zahlungsprozesse aus einer Hand. Dazu zählen die Akzeptanz aller national und international gängigen Kredit- und Debitkarten, alternativer Zahlungsmittel (APMs), Karten- und Automatenterminals für den stationären Handel sowie die automatisierte und ganzheitliche Abwicklung im E-Commerce und für Mobile Payment. Das Unternehmen betreut seine Kunden händlernah, vollumfänglich und mit hohem Qualitätsanspruch durch modernsten Netzbetrieb zur hochsicheren Verarbeitung der Zahlungsdaten.



Die BS PAYONE GmbH hat ihren Sitz in Frankfurt am Main und beschäftigt rund 700 Mitarbeiter an neun Standorten in Europa. Der Payment-Service-Provider ist ein Tochterunternehmen des Deutschen Sparkassenverlags und damit Teil der Sparkassen-Finanzgruppe. BS PAYONE wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht als Zahlungsinstitut zugelassen und wickelt jährlich mehr als eine Milliarde Transaktionen ab.



Neben der Unterstützung zahlreicher Sparkassen arbeitet BS PAYONE europaweit für mehr als 255.000 Kunden aus den verschiedensten Branchen - von kleinen und mittelständischen Unternehmen bis hin zu namhaften internationalen Key Accounts.



Über notebooksbilliger.de:



Mit über 700 Mitarbeitern und eigenen Stores in München, Düsseldorf, Hannover und in Hamburg bietet der Online-Händler mittlerweile nicht nur Notebooks billiger an, sondern auch Smartphones, PCs, Fernseher, Beamer sowie Haushaltsgroßgeräte. Bereits 2015 wurde notebooksbilliger.de als bester Online-Shop im Deutschland Test (Kategorie Technik) ausgezeichnet sowie Gewinner des Online-Handels-Awards im Bereich Computer & Consumer Electronics. 2016 folgte die erneute Auszeichnung durch den Deutschland Test (Kategorie Elektro: PC & Notebook mit Niederlassung) für höchste Kundenzufriedenheit. Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Sender n-tv ehrten notebooksbilliger.de im gleichen Jahr als Deutschlands besten Online-Shop 2016 (Kategorie Elektronik ohne Filialnetz). Erneut wurde notebooksbilliger.de im Februar 2017 mit dem Deutschen Online-Handels-Award vom Managementforum ausgezeichnet.



